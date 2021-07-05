Эксперты ожидают роста цен на лекарства значительно выше инфляции

До конца года рост цен на лекарства составит 8%. Об этом говорится в исследовании ПСБ, опубликованном в понедельник, 5 июля, в газете «Коммерсантъ».

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В то же время российские власти ожидают, что инфляция в стране будет около 5%. Похожая ситуация была и в 2020 году, когда, по данным Росстата, лекарственные препараты подорожали на 9,8% при росте потребительских цен на 4,9%.

«Оптимистичный прогноз»

Участники рынка называют прогноз ПСБ скорее «оптимистичным», поскольку уже за первые пять месяцев 2021 года цены выросли на 7,9%. «Среди непродовольственных товаров быстрее лекарств дорожают только табачные изделия», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Стоимость отдельных лекарств в первой половине 2021 года выросла на 18–20%, указал исполнительный директор «Озон Фармацевтики» Андрей Горшков.

Динамика цен

В мае 2021 года цены на лекарственные препараты выросли по сравнению с апрелем на 3,5%. Однако, годовая динамика оказалась заметно выше – в исследовательском холдинге Romir прирост оценили в 11,1% (к маю 2020 года).

«Существенный рост цен обоснован в первую очередь повышенным спросом на лекарства от простуды и гриппа и иммуноповышающие препараты. Одновременно с этим значительно снизились цены на противоаллергические средства, но общий рост цен это скомпенсировать не смогло», - отмечает директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Выручка фармацевтических компаний и средний чек

Выручка фармацевтических ретейлеров вырастет на 6,7% — до 1,2 трлн рублей, ожидают в ПСБ. В 2020 году аптечные сети увеличили выручку на 10,5%, до 1,13 трлн рублей.

В департаменте эквайринга МКБ считают, что говорить об ажиотажном спросе в третью волну пандемии рано, но отмечают, что средний чек на лекарства в июне уже незначительно превысил максимум октября 2020 года, достигнув 775 рублей. Аналогичный показатель за весь 2020 год составил 761 рубль, за 2019 год — 697 рублей.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в январе-мае средняя цена упаковки выросла на 15%, до 245 рублей.

«Это объясняется не только ростом стоимости препаратов, но и покупкой более дорогих оригинальных препаратов со стороны платежеспособных граждан, в то время как россияне с низким уровнем доходов сократили свои покупки в аптеках», — пояснил он.

Снижение курса рубля

На подорожание лекарств в рознице влияет и продолжающееся снижение курса рубля, что сказывается на ценах не только импортных препаратов, но и на российскую продукцию, производители которой закупают субстанции за границей. Еще одна проблема — кратный рост цен на контейнерные перевозки сырья в пандемию, указал президент «Активного компонента» Александр Семенов.

Зависимость фармрынка от импортного сырья по-прежнему на высоком уровне, несмотря на курс на импортозамещение, подтверждают аналитики ПСБ.

Ситуация с сырьем заметнее всего сказалась на препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых, что привело к снижению рентабельности их производства и дефициту ряда дешевых препаратов, констатируют участники рынка, отмечая, что цены на них зафиксированы властями, и при росте себестоимости проще отказаться от их выпуска.