«Работают на пределе»: в Петербурге оценили ситуацию в стационарах

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается напряженной. Об этом сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Он подчеркнул, что «стационары работают на пределе возможностей».

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В то же время он считает, что пока нет необходимости в перепрофилировании тех медучреждений, которые оказывают плановую медицинскую помощь.

Между тем Сарана отметил, что общее количество госпитализаций в городе продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на то что ранее был объявлен выход на плато по выявлению новых случаев COVID-19.

«На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх», — добавил он в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, за прошедшие сутки медики привезли в стационары 979 человек со средней и тяжелой формой заболевания. Сарана добавил, что в Петербурге свободными остались только 982 койки, или 4% коек 22 стационаров — 16 местных и 6 федеральных.

Вместе с тем он назвал условия, при которых власти города возможно снимут противокоронавирусные ограничения. «Условия для послаблений можно посмотреть по летнему переходному периоду между первой и второй волнами», — приводит его слова портал 78.ru.

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил, что для снятия ограничений должна быть свободна половина выделенных коек. Кроме того, будет учитываться коэффициент распространения коронавируса (он сейчас выше единицы) и общее количество сделанных тестов на 100 тыс. человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией он посоветовал жителям города отметить Новый год дома.

В свою очередь зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов обратил внимание, что власти принимают какие-либо меры только по согласованию со специалистами из медицинской сферы и с Роспотребнадзором.

«Все ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Пока каких-то распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало, поэтому мы ждем рекомендации от Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению», — заметил Ситов.

Чиновник заверил, что только после того, как от них поступят соответствующие рекомендации, власти «будут скорейшим образом принимать те или иные решения».

Одним из факторов, который приводит к распространению вируса, власти считают работу ночных заведений. В связи с этим были введены дополнительные ограничения на период новогодних каникул. Так, с 31 декабря по 3 января запрещена работа ресторанов, баров и кафе, за исключением работы навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января их рабочее время ограничено до 19.00. Исключение составляют буфеты и пункты общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

После этого заведения петербургского общепита создали так называемую «Карту сопротивления», на которой были указаны те бары и кафе, которые планируют работать. Спустя сутки она была удалена, так как представители бизнеса нашли компромисс с властями.

Тем не менее в настоящее время правоохранители активно проводят рейды по ночным заведениям города, которые могут принимать гостей только до 23.00.

«Рейды продолжают осуществляться, более того, они идут по нарастающей. По поручению губернатора мы усиливаем контроль за соблюдением мероприятий. Хотелось бы отметить положительную тенденцию», — рассказал Ситов.