Сбиты еще два БПЛА, атаковавшие Москву

Собянин сообщил, что уничтожены еще два следовавших к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем канале в мессенджере Max о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников противника, атаковавших столицу.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, столицу меньше чем за час попытались атаковать уже девять БПЛА.

На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.