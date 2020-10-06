«Есть некие странности»: на Камчатке нашли новые загрязнения

На Камчатке специалисты регионального Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) зафиксировали изменение цвета воды и отложения в реке Налычеве, которая впадает в Авачинский залив. Об этом сообщил на брифинге врио руководителя организации Александр Варкентин.

«Есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — цитирует его РИА «Новости».

На месте взяли пробы воды и грунта — материалы отправили для исследования во Владивосток и в местную лабораторию. Также образцы передали представителям Следственного комитета. «Таким образом, будет три независимых исследования, результаты которых позволят понять, какие факторы привели к случившемуся: природные или техногенные. Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов», — отметил Варкентин.

Реклама

За день до этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже рассказал о результатах проб воды в реке Налычеве, впадающей в загрязненный Авачинский залив, передавал ТАСС.

Первоначальные общие пробы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не показали. «Визуальный осмотр проведен, расширенные пробы мы ждем», — сказал глава региона.

Ранее Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Он подчеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.

Параллельно проверкой занимаются ученые. Специалисты российского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) нашли на побережье Авачинской бухты красные водоросли.

«Они обитают на большой глубине — от 15 метров. Шторма им не страшны, на сушу попадают крайне редко и уж точно не в таких количествах. Мне никогда не доводилось видеть подобного», — разъяснил РИА «Новости» доктор биологических наук, координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергей Корстелев.

Активисты российского отделения Greenpeace в рамках экспедиции на Камчатку также осмотрели несколько бухт к югу от Петропавловска-Камчатского и зафиксировали загрязнения в прибрежной акватории Тихого океана.

Исследователи обнаружили пену и несколько пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова, в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — уточнил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

При этом проверять состояние воды на Камчатке начали не только ученые, но и Природоохранная прокуратура и Следственный комитет. В Москву уже были отправлены на экспертизу пробы песка, воды и часть трупов животных, взятых ранее на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах, а также в бухте Бабья, состояние которых первым обеспокоило экологов.

Напомним, 2 октября 2020 года серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей, тюленей.

«Ребята, которые катались даже неделю назад, сходили сегодня к врачу и получили диагноз — ожог роговицы. Мы закрыли школу, всем запретили кататься и сами не заходим в воду. Но наши знакомые, например, сегодня пошли плавать и выскочили из океана спустя полчаса, потому что у них появились те же самые симптомы — першит в горле сильно и болят глаза. Были даже люди, которые просто стояли возле океана и у них начало першить в горле», — посетовала Lenta.ru Ела, организатор серферского лагеря на берегу Тихого океана

Между тем, еще до официального расследования властей, местные специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Власти рекомендовали местным жителям не ходить на пляж.