«Поберегите себя»: Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей из группы риска по коронавирусу – пожилых и имеющих хронические заболевания – с 28 сентября перейти на «домашний режим» или взять отпуск. Об этом говорится в сообщении на личном сайте городского главы.

«Москвичам [из группы риска], не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно», – заявил мэр.

Он добавил, что сейчас прогулки по городу и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Тем не менее, в последние несколько дней «значительно возросло число выявленных случаев коронавируса».

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«Приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», – добавил Собянин.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация значительно отличается от положения дел прошлой весной. «За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения», – добавил мэр.

Коронавирус по-прежнему не побежден, пандемия продолжается, отметил Собянин. С первыми победами же пришло «чувство самоуспокоенности», – однако от каждого горожанина требуется дисциплина и ответственность, подчеркивается в сообщении мэра.

«Проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома. <...> Даже просто добрые слова дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми», – добавил он.

Наконец, Собянин выразил надежду, что жестких ограничений весны 2020 года «удастся избежать».

Отметим, что за последние сутки в столице выявлено 1560 случаев заболевания COVID-19. В начале сентября мэр Москвы развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.

«Нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — заявил он. По словам Собянина, власти столицы будут реагировать, если возникнет «критическая ситуация». Однако не нужно «заранее закапывать себя», говоря «ужас-ужас», добавил мэр, призвав москвичей сохранять оптимизм.

Собянин уже называл «слухами» информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 в середине августа. Тогда утверждалось, что ограничения вернут с 15 сентября. «Это слухи бесконечные. Слухи поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — подчеркнул московский градоначальник.

Он добавил, что жителям столицы по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

За неделю до этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщило, что ситуация в Москве стабильна, нового жесткого карантина власти вводить не планируют. Пик эпидемии в городе был пройден, нового взрывного роста случаев коронавируса не ожидается, подчеркнул собеседник издания.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим, он продлился до 1 июня. Маски и перчатки власти города призывают носить в общественных местах и транспорте до сих пор.

Контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

Как отметил президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения, закрывают производства «и так далее». Однако благодаря своевременным и эффективным мерам в России «ситуация действительно получше».