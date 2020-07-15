Четверть россиян: у кого нашли иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России популяционный иммунитет к коронавирусу составляет 26 %.

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«Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

По словам чиновницы, коллективный иммунитет наиболее развит у детей в возрасте до шести лет. Им обладают до 42% обследованных. Доля детей с иммунитетом от семи до 13 лет составляет до 38%. «Количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения — самые низкие», — отметила она.

Она напомнила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами по распространению коронавируса — Китаем, Ираном и Европой. «Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциального роста», — подчеркнула Попова.

По ее мнению, таким образом власти «срезали пик эпидемии» в стране. Благодаря этому показатель заболеваемости на 100 тыс. россиян был одним из самых низких, добавила она.

Тем временем российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН отметил, что уровень популяционного иммунитета к новому типу вируса пока недостаточен.

«Думаю, что глава Роспотребнадзора ориентируется на результаты исследования сывороток крови людей на антитела. Видимо, сейчас мы имеет такой процент людей с антителами против SARS-CoV-2. Насколько эти люди действительно защищены от вируса, остается не совсем ясным», — отметил он.

Он подчеркнул, что восприимчивость к вирусу зависит и от других иммунных факторов. «Некоторые специалисты считают, что на протяжении многих лет население заражалось обычными коронавирусами, которые вызывают легкие простудные заболевания, и это тоже могло повлиять. Эти вирусы отличаются от SARS-CoV-2 в антигенном отношении, и нейтрализующих антител они не дают. Но, определенно, ряд белков у них похож», — сказал он.

Специалист выразил мнение, что это «могло оставить свой след, который не проявляется в виде антител, но может быть, проявляется в виде клеточного иммунитета». «Поэтому судить о возможном уровне иммунитета мы можем только приблизительно», — уверен Альтштейн.

По словам вирусолога, «четверть населения — это еще не достаточный коллективный иммунитет, чтобы придавать ему большое значение».

Но собеседник агентства отметил, что он постепенно нарастает. «В марте были данные об обнаружении антител примерно у 3% населения, по мере развития эпидемии появились данные о 15%. Нарастает число людей, которые взаимодействовали с вирусом, и возможно, это дает какую-то степень коллективного иммунитета», — предположил он.

В начале июля сообщили, тестирования на иммунитет проводятся в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае — пилотные регионы. Всего Роспотребнадзор будет проводить исследования в 23 субъектах России.

Исследования также проводятся и в Москве. Там они начались еще 15 мая. Сначала массовое тестирование проводилось по приглашению. То есть раз в несколько дней в специальной выделенные для исследования медучреждения приглашались по 70 тыс. москвичей. У них брали кровь на обследования, а затем сообщали результаты, которые высвечивались в электронной медицинской карте. Участники определялись методом случайной выборки среди всех возрастных групп и городских административных округов. Результаты тестирования первых 50 тыс. граждан показали, что иммунитет формируется у 12,5% жителей.

Впоследствии этой услугой на бесплатной основе могли воспользоваться все жители города. Для этого достаточно записаться на исследование через ЕМИАС в той поликлинике, к которой прикреплен пациент. В течение 3-5 дней приходят результаты.

10 июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на тот момент антитела к коронавирусу было обнаружены у 21,7% москвичей.

«С помощью тестирования на наличие антител классов М и G к новому коронавирусу мы можем определить отсутствие контакта с вирусом SARS-CoV-2, острую фазу инфицирования, в том числе бессимптомное инфицирование, а также наличие иммунитета к коронавирусной инфекции («следы» перенесенной инфекции)», — рассказала ранее в интервью «Газете.Ru» главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, жестких требований по подготовке к исследованию нет. Специалисты рекомендуют за 3-4 часа не принимать пищу. «Можно пить воду без газа», — отметила она.