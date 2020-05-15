Снова рост: последние данные о коронавирусе в России

За прошедшие 24 часа в РФ выявлено 10 598 новых случаев коронавируса. Как сообщает в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с COVID-19, прирост зафиксирован во всех 85 регионах страны.

В Москве – 4748 выявленных случаев за сутки, при этом умерли в столице 68 пациентов, а выздоровели 1235 москвичей. «Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562», – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По всей стране за сутки полностью выздоровели 4696 человек, общее число переболевших COVID-19 достигло 58 226. Умерли за это же время от коронавируса 113 россиян, число летальных исходов с начала распространения COVID-19 по стране достигло 2418.

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По числу новых случаев коронавируса за Москвой следует Московская область – 945, на третьем месте – Петербург с 541 новым случаем. Далее следует Нижегородская область, там власти сообщают о 307 новых случаях коронавируса.

В последнее время число новых выявленных случаев снижалось – 14 мая сообщалось о 9974 новых пациентах по стране, 13 мая – о 10 028 случаях, 12-го было выявлено 10 899 новых носителей коронавируса. По состоянию на 15 мая, как видно по отчетности, число выявленных случаев вновь возросло.

При этом, добавляет столичный оперштаб, в Москве единичны нарушения масочно-перчаточного режима. «Количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня», — заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По состоянию на 14 мая, средства индивидуальной защиты носили 97% московских покупателей. В столичном метрополитене маски носят 99% пассажиров, а перчатки – 90%.

Ранее в МЧС заявляли, что носить защитную маску на улице не нужно. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — заявили в ведомстве.

Маска же нужна в местах скопления людей — к примеру, в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными с ОРВИ и людьми, которые имеют признаки заболевания: кашляют или чихают. В МЧС подчеркнули, что маски имеют различную структуру — могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Однако все время одну и ту же маску носить нельзя, потому что можно заразить себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в заявлении ведомства. При этом после снятия маски с лица нужно тщательно вымыть руки с мылом.

Кроме того, МЧС в условиях пандемии коронавируса рекомендует здоровый сон и физкультуру, а также правильное питание. «Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — отмечают в ведомстве.

Главный способ профилактики — мытье рук. Власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этанола) и не забывать о регулярной уборке в доме.

Социальное дистанцирование сейчас называют главным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на один метр, в том числе в публичных местах и общественном транспорте.