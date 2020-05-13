Почти на тысячу меньше: новые данные о заболеваемости COVID-19

Новые данные по распространению коронавируса в России опубликовали в оперштабе по мониторингу ситуации с пандемией. Так, за сутки в России выявлено 10 028 новых случаев — на 871 меньше, чем днем ранее.

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Больше всего новых выявленных носителей коронавируса – в Москве, столица за сутки сообщила о 4703 пациентах. При этом вылечились от COVID-19 за этот же период 1864 человека. Таким образом общее число выздоровевших москвичей преодолело отметку в 21,5 тыс. человек, заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 126 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Умерло за сутки 53 человека в столице, таким образом число жертв COVID-19 в Москве достигло 1232 человек. По всей стране — с учетом столичных данных — за сутки скончались 96 пациентов. Общее число жертв — 2212 человек. Выздоровели же за весь период 48 тыс. россиян.

Москва остается главным очагом распространения коронавируса, за многомиллионным мегаполисом следует Подмосковье – там за сутки выявили 962 новых случая. Далее идет Санкт-Петербург – там власти сообщают о 435 новых пациентах с COVID-19.

Стоит отметить, что более 80% новых случаев коронавируса приходится на людей моложе 65 лет. У почти половины – около 45% – не были замечены симптомы болезни, но они остаются возможными распространителями коронавируса.

Главный способ профилактики коронавирусной инфекции — мытье рук, власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой,

предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта, такое содержание наличествует в том числе и в крепком одеколоне) и не забывать о регулярной уборке квартир и домов.

Социальное дистанцирование считается наиболее действенным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на метр.

С 12 мая в Москве начался первый этап ослабления ограничительных мер, в столице к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, но также начал действовать масочный и перчаточный режим. При этом режим самоизоляции продлен до 31 мая.

Жители столицы, согласно заявлению городских властей, должны носить маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, а также перчатки – в магазинах, торговых центрах и при поездках в метро и другом общественном транспорте. Пассажиров без масок и перчаток будут фиксировать камеры видеонаблюдения и полицейские. Штраф за нарушение составляет от 4 до 5 тыс. рублей.

В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом. Средства индивидуальной защиты являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, добавили в ведомстве.

Медицинские маски стоит выбрасывать через 2 часа использования. Перчатки Депздрав Москвы рекомендует выбирать из нитрила или хлопка. Одноразовые стоит носить не более 2 часов, тканые можно использовать весь день.

В тот же день доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова заявила, что одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки меньше всего повреждают кожу лица и рук. При этом респираторы и нитриловые перчатки могут вызвать раздражение кожи.

По ее словам, любой материал при плотном прилегании к коже и механическом воздействии вредит кожному покрову.

«Если раздражение возникло, то первая помощь — средства с цинком, поскольку он снимает раздражение, а также средства, рекомендованные грудным детям при потничках», — отметила профессор.

Резиновые перчатки «не дышат», и под ними из-за «парникового эффекта» могут скапливаться бактерии. Стоит помнить и о дезинфекции рук антисептиками.