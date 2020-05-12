Масочно-перчаточный режим: Россия выходит из самоизоляции

За последние сутки в России выявили почти 10,9 тыс. новых случаев коронавируса в 83 регионах. У 43,1% пациентов не было клинических проявлений болезни. За день скончались 107 больных COVID-19. При этом полностью выздоровели по всей стране 3711 человек.

Всего на данный момент в России выявлено 232 тыс. случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период было зафиксировано 2116 летальных исходов, а выздоровели 43,5 тыс. пациентов.

Больше всего больных в Москве — за сутки там зафиксировали 5392 случая. Ранее сообщалось, что после прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели еще 1820 пациентов.

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«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19642» — отмечала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В то же время количество летальных исходов у московских пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус составило 55 человек.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к населению страны с заявлением о том, что с 12 мая по всей стране завершается единый период нерабочих дней. При этом ограничительные меры сохранятся для людей старше 65 лет. Кроме того, пока исключены массовые мероприятия.

Президент заявил, что зарплата на предприятиях, деятельность которых была приостановлена, должна сохраниться. По его словам, компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, должны получить прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

Отдельный блок мер по выведению страны из режима самоизоляции направлен на поддержку семей с детьми. Так, по всей стране разово выплатят 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно. Кроме того, семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход ниже прожиточного минимума, смогут разово получить в среднем около 33 тыс. рублей на ребенка.

Самозанятым в связи со сложившимися обстоятельствами вернут налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Помимо того, сотрудникам соцучреждений на три месяца будет установлена доплата в размере до 60 тыс. рублей.

При этом жители Москвы и Подмосковья независимо от возраста останутся в режиме самоизоляции до 31 мая.

С 12 мая в столице вводится масочный и перчаточный режим. В соответствии с ним все граждане обязаны носить медицинскую маску и перчатки в общественном транспорте и на объектах торговли. Необходимо ношение сразу двух предметов индивидуальной защиты.

«Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты», – отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Москве, с 5:30 до 9:00 12 мая в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках. По его данным, в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала «очень разумным» решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить до конца весны введенные из-за пандемии ограничения и разрешить работу строительных и промышленных предприятий в столице с 12 мая.

Она выразила мнение, что властям российских регионов стоит ослабить ограничения, если на протяжении двух недель количество новых выявленных случаев заражения будет снижаться.

Вуйнович обратила внимание, что темпы прироста числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются. «Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — сказала представитель ВОЗ в интервью агентству Bloomberg.

Вместе с тем она призвала чиновников быть готовыми к любым повторным вспышкам вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние меры.