«Возобновление жизни»: какие страны выходят из карантина

Италия продолжит ослаблять меры общенационального карантина с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook.

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«Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами, однако возможно воссоединение семей», — сообщил Конте.

В начале мая откроются для посещения парки и сады, однако гулять там можно будет только в семейном кругу. Возобновить свои тренировки также смогут спортсмены, «представляющие национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета и за закрытыми дверями».

«С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах», — уточнил премьер. Про меры безопасности, однако, никому забывать не позволят: предприятия в обязательном порядке будут наблюдать за соблюдением безопасной дистанции между людьми не менее 1 м и ношением масок.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая. Тогда же разрешат проводить и командные тренировки. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работать с 1 июня.

С 4 мая можно будет также проводить траурные церемонии в традиционном порядке, однако с участием только близких родственников числом не более 15 человек. Все должны соблюдать дистанцию даже внутри семей, уверен Конте.

Что касается образовательных учреждений, то итальянцы решили оставить их закрытыми до конца учебного года. «Мы будем работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре», — уточнил премьер-министр Италии.

Он также предупредил, что в ходе второй фазы эпидемии, когда население должно сосуществовать с коронавирусом, число заразившихся может вновь увеличиться. «Поэтому мы будем продолжать осуществлять контроль, а руководство областей должно будет предоставлять все сведения и следить за соблюдением всех норм», — заключил политик.

После пасхальных праздников Конте уже подписал первый декрет о возобновлении коммерческой и производственной деятельности в стране. В стране открылись магазины книг, канцтоваров, торговые точки, где можно приобрести вещи для детей и новорожденных. Эти коммерческие предприятия стали доступны в дополнение к продуктовым магазинам, супермаркетам, аптекам и газетным киоскам, которые не закрывались.

Приступили к работе и некоторые промышленные предприятия. В перечень разрешенных правительством видов бизнеса были добавлены лесоводство, производство компьютеров, гидравлические работы, а также оптовая торговля бумагой и картоном.

В Испании органы здравоохранения также постепенно разрабатывают план ослабления карантинных мер. Толчком для этого послужило сокращение числа умерших от коронавируса впервые за последние недели — оно опустилось ниже 300 человек за сутки.

В связи с этим уже с воскресенья детям младше 14 лет разрешили заниматься спортом на улице. По словам премьер-министра Педро Санчеса, взрослым людям также будет разрешено заниматься физическими упражнениями на улице со следующих выходных.

Как пояснил глава испанского Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон, число заболевших в стране продолжает снижаться, несмотря на то, что две недели назад сотрудники некоторых предприятий уже вернулись на работу.

28 апреля начнут обсуждение выхода из карантина и в правительстве Франции. Премьер-министр страны Эдуар Филипп пообещал представить парламенту Национальную стратегию выхода, которая потом будет выдвинута на голосование. В частности, речь пойдет о возобновлении работы школ, возвращение компаний к работе, восстановлении работы общественного транспорта.

Другие европейские страны, включая Бельгию, Грецию, Мальту и Литву также уже объявили о предварительном смягчении ограничений. Литовцам, в частности, разрешили открывать кафе, салоны красоты и музеи при соблюдении установленных мер профилактики заражений. В кафе, например, столики должны быть расставлены на расстоянии двух метров друг от друга. Сидеть за ними могут не более двух человек.

В культурные, развлекательные, спортивные учреждения также могут заходить не более двух человек, если они не являются семьей. В салонах красоты количество посетителей должно рассчитываться из схемы 10 квадратных метров на одного человека.

Постепенно возвращаться к нормальной жизни начнут и жители Эквадора, заявил президент страны Ленин Морено. «Четвертого мая начнется новая фаза борьбы с коронавирусом. Однако это не значит, что санитарно-эпидемиологическое ЧС позади», — подчеркнул глава государства.

По словам Морено, в разных районах страны будут действовать уровни опасности в соответствии с эпидемиологической обстановкой: красный, желтый и зеленый. В первом случае послабления будут минимальными. «Желтым» районам разрешат постепенно допускать к работе коммерческие учреждения с ограничениями по количеству сотрудников, отчасти возобновится работа городского транспорта, жителям разрешат дважды в неделю пользоваться личным автотранспортом.

Комфортнее всех будет «зеленым» районам: там государственные и коммерческие учреждения смогут работать на 70%, а в дополнение к открытию торговли жителям также разрешат свободно перемещаться. Однако общественные мероприятия и скопления людей будут по-прежнему запрещены, не будут работать школы, сохраняется ограничение на междугороднее сообщение.

Ожидают ослабления мер изоляции и в Великобритании. Всю надежду люди возлагают на премьер-министра Бориса Джонсона, который после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об отмене некоторых ограничений, предполагает газета Telegraph.

«Седьмое мая — это день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис хочет изменить ограничения раньше этого срока или хотя бы сообщить о чем-то, он может сделать это и раньше», — сообщил газете источник, приближенный к Джонсону.