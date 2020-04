Регионы России: где больше всего боятся COVID-19

Возможный иммунитет

— По данным ВОЗ, в мире по состоянию на 27 апреля насчитывается 2 995 032 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 207 000 человек, поправились — 878 955 пациентов.

Реклама

— Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу. Те, кто раньше заражался какими-либо видами коронавирусной инфекции, могут обладать иммунитетом к COVID-19. Об этом заявил руководитель берлинского института Charite Кристиан Дростен, передает NDR.

Ситуация в России

— Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 80 849 человек, за последние сутки оно выросло на рекордные 6361. Всего в стране от COVID-19 умерли более 750 человек.

— Президент России Владимир Путин планирует на этой неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, прогнозирует советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

— Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии заболевания.

— Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

— Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока (33,3%), Поволжья (11,9%) и Москвы (10,8%). К такому выводу пришли специалисты крупных страховых компаний. «Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха», — говорится в исследовании.

В Италии постепенно снимают ограничения

— Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе страны во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

— В городе Ухане, бывшем эпицентре COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом, заявил официальный представитель госкомиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн. По его словам, последнего пациента, который находился в тяжелом состоянии, выписали 24 апреля.

— В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.