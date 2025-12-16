На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два отца подрались из-за своих дочерей в Калужской области

РЕН ТВ: в Калужской области два отца подрались из-за своих дочерей
Shutterstock

В Калужской области длительный конфликт из-за дочерей обернулся дракой двух отцов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Предварительно, конфликт между семьями длился около двух лет — он начался после того, как дочь одного из мужчин стала жертвой обид в школе. Семья девочки бездоказательно обвинила в этом дочь соседей. Отмечается, что девочки дружили, а вот их семьи все время конфликтовали.

В ходе очередной ссоры отец девочки, которую обижали в школе, напал на соседа с кулаками. В результате у пострадавшего диагностировали травмы лица и грудной клетки. По факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее две матери из Оренбурга подрались из-за непристойных игр их детей.

