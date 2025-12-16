Во Владимирской области загорелась пилорама

МЧС: пожар на пилораме в Гусь-Хрустальном округе охватил 1550 квадратных метров

Пилорама загорелась в Гусь-Хрустальном округе Владимирской области. Об этом сообщило ГУМЧС по региону.

Пожар произошел в деревне Лесниково. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1550 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В тушении участвуют 16 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

16 декабря в Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Инцидент произошел в Муринской СОШ № 1, где во время уроков заискрил и загорелся потолок. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как обугленные части потолочных панелей капают на пол.

До этого в Свердловской области произошел пожар на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). На опубликованных кадрах с места события видна часть производственного помещения, охваченная огнем. Сотрудники предприятия покинули цех. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Петербурге инспектор ГАИ пытался слить топливо из служебной машины, но устроил пожар.