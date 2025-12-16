Переводчики Зеленского в Гааге дважды оконфузились

В ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Гаагу переводчики с английского и нидерландского языков дважды перепутали Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — сказала переводчица во время выступления премьер-министра Нидерландов Дика Схофа на заседании международной комиссии по возмещению убытков Украине.

После этого другая переводчица в ходе речи Схофа сказала, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину».

16 декабря во время выступления в парламенте Нидерландов Зеленский заявил, что текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса являются «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении».

Также Зеленский во время выступления вновь призвал принять решение о конфискации замороженных российских активов.

Ранее Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции из-за переводчика.