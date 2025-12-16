На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татарстанские рыбаки рискнули жизнями ради улова

В Татарстане рыбаки рискнули своими жизнями ради улова
true
true
true
close
МЧС России

В Татарстане спасли рыбаков, которые ради улова рискнули своими жизнями на льду. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на острове реки Ик. Мужчины отправились на рыбалку, когда лед на реке еще не сформировался и его толщина составляла лишь около пяти сантиметров — это очень мало для безопасного передвижения. В результате рыбаки не смогли самостоятельно вернуться обратно на сушу.

Сотрудники экстренных служб использовали судно на воздушной подушке для эвакуации застрявших на реке мужчин — всех рыбаков успешно доставили на сушу, никому из них не потребовалась помощь медиков. Отмечается, что за подобное нарушение правил охраны жизни людей на воде, какое допустили рыбаки, по местному законодательству предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Ранее в Магаданской области спасли рыбаков, застрявших на реке из-за сгоревшего двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами