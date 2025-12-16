На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Унизительно радоваться»: Авербух о решении МОК по российским атлетам

Хореограф Авербух о решении МОК по юниорам: унизительно радоваться
Продюсерская компания «Илья Авербух»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух в шоу «Каток» назвал важным для российского спорта решение Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию санкций с российских молодых спортсменов.

«Я понимаю, что мы радуемся с одной стороны. С другой стороны, это так унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву. И какой-то у меня здесь все время такой дискомфорт. Но если от этого уйти, то, конечно, возвращение именно юниорского спорта — это очень важно для страны», — отметил он.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее МОК исключил соревнования спортивных пар из программы Игр.

