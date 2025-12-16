Минобрнауки России изменило минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году для поступления

Министерство науки и высшего образования России утвердило новые минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, абитуриентам необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. По физике минимальный порог составляет 41 балл. Самые высокие требования предъявлены к обществознанию (45 баллов) и информатике (46 баллов).

Как сообщал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году сохранится, такая возможность станет постоянной. Он отметил, что добавлять еще один день или количество экзаменов не планируется.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.