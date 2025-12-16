Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее в аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко пояснил, что решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в авиагавани были введены примерно в 5:05 мск 16 декабря.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.