Россиянка поссорилась с сожителем и изрезала его ножом

В Краснодаре завершено следствие по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, которая напала с ножом на возлюбленного. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 27 сентября в арендованной квартире на улице Промышленной. По данным следствия, между сожителями вспыхнул конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры женщина, находясь в состоянии сильного гнева, схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов.

Пострадавший, несмотря на полученные ранения, смог связаться со своим знакомым и сообщить о нападении. Тот незамедлительно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики смогли спасти раненому жизнь. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по статье о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Оренбургской области мужчина избил партнершу из-за недосоленного супа. Мужчина раскритиковал обед, который показался ему недостаточно горячим и недосоленным. В ходе конфликта обвиняемый поднял на сожительницу руку. В результате женщина получила ссадину на локте и кровоподтек на кисти.

Ранее в Якутии пешеход поссорился с водителем на трассе и порезал его ножом.