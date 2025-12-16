Путин обсуждает с министрами вопросы граждан перед прямой линией

Президент России Владимир Путин обсуждает с членами правительства вопросы, которые граждане прислали в преддверии комбинированной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пескова, Путин получает обобщенную информацию и сам массив обращений, разобранный по темам. Изучение этих вопросов помогает президенту понимать настроения людей. По ключевым проблемам он взаимодействует напрямую с министрами, вице-премьерами и помощниками, запрашивая справки и актуализируя информацию.

На сегодняшний день на прямую линию поступило 1,6 миллиона обращений от россиян.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее Песков ответил, смогут ли СМИ из недружественных стран задать вопрос Путину 19 декабря.