В Белом доме назвали Илона Маска «обдолбанным Носферату»

Американский предприниматель Илон Маск увлекается наркотиками и похож на «обдолбанного Носферату». Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью журналу Vanity Fair.

«И днем ​​он (Маск — «Газета.Ru») спит в спальном мешке в здании Исполнительного офиса. И он странный, странный тип, как, я думаю, и все гении. Знаете, это не помогает, но он — самостоятельная личность», — сказала глава аппарата.

Уайлс добавила, что Маск публикует скандальные посты в момент, когда «принимает микродозы». При этом глава аппарата отметила, что «не располагает информацией из первых рук».

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме. Глава Белого дома выразил надежду, что предприниматель не делал этого.

До этого газета The New York Times сообщила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с употреблением наркотиков. При этом в конце мая издание писало о том, что предприниматель начал активно принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников президента США.

