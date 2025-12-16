Мужчина разбил стенд, потоптался по Георгиевской ленте и оказался в колонии

В Воронежской области мужчина попал в колонию за осквернение Георгиевской ленты

В Воронежской области 38-летнего мужчину отправили в колонию за осквернение Георгиевской ленты. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в июне текущего года на остановке общественного транспорта в селе Новая Усмань. Пьяный местный житель публично разбил информационный стенд и наступил на упавший плакат с изображением Георгиевской ленты, тем самым продемонстрировав циничное пренебрежение нормами морали.

В результате суд признал его виновным по части 3 статьи 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее житель Архангельска попал под суд за публикацию георгиевской ленты и нацистской свастики.