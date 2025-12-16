На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский сельчанин вонзил сыну нож в грудь во время застолья

В Астраханской области мужчина вонзил нож в грудь своему сыну
Shutterstock

В Астраханской области 54-летний мужчина во время застолья вонзил нож в грудь 23-летнему сыну. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 декабря в селе Селитренное Харабалинского района. По версии следствия, в частном доме компания из четырех человек, включая отца и сына, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между родителем и молодым человеком возникла ссора.

В ходе конфликта отец схватил нож и вонзил его в грудь сыну. В результате молодой человек не выжил.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее в Башкирии мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу на глазах у дочери.

