На Украине заявили о взятии российскими войсками Серебрянки

На Украине признали занятие российской армии Серебрянки в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт Серебрянка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State.

Серебрянка являлась одним из важных рубежей обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее падение открывает российской армии путь на город Северск.

По украинским данным, российские войска продвинулись вблизи Северска и населенных пунктов Дроновка, Свято-Покровское, Звановка, Пазено и Переездное.

14 декабря сообщалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Толстой в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего в период с 6 по 12 декабря ВС РФ заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах. В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области. Кроме того, ВСУ сдали Ровное в ДНР. В Днепропетровской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Остаповское, в Запорожской области — Новоданиловка.

Ранее российский военный заявил об истощении сил ВСУ в ДНР.

