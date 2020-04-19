Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.

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Глава государства отметил, что к его поздравлениям присоединяются представители всех религиозных конфессий и традиционных религий, исповедующихся в России.

Политик указал, что нынешняя Пасха проходит в условиях всеобщего карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, и выразил надежду на то, что мир сможет побороть это заболевание.

«У нас все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения», — подчеркнул Путин.

Вечером в субботу Путин приезжал в часовню на территории президентской резиденции в Ново-Огарево и поставил свечку в честь праздника, рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Минувшей ночью пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве в условиях коронавируса прошла практически без прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел службу вместе с небольшим количеством клириков столицы, среди которых он был единственным архиереем.

Крестный ход в этом году состоялся не на улице, а внутри храма. Кроме того, в отличие от прошлых лет на богослужении не присутствовали ни президент России, ни столичный мэр Сергей Собянин, ни другие политические лидеры страны и Москвы.

Предстоятель Русской православной церкви после богослужения пожелал россиянам, чтобы пандемия коронавируса не отнимала человеческие жизни и не разрушала общество.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи Божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — сказал патриарх.

Он отметил, что не ощущает пустоты в праздник, несмотря на отсутствие прихожан в церкви, так как знает, что православные молятся дома, наблюдая богослужение по телевизору.

«Это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота: этой пустоты нет», — добавил глава РПЦ.

Он также пожелал людям укрепиться в своей вере и надеяться на Бога в тяжелые времена. По мнению патриарха, появление коронавируса может разрушить идеалы общества потребления и заставить людей задуматься об истинном смысле жизни.

«Если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», — добавил патриарх Кирилл.

Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония также проходила без участия паломников из-за пандемии коронавируса.

Древней является традиция возжжения лампады в Кувуклии – часовне над Гробом Господнем, где был, по Евангелию, похоронен Иисус Христос, воскресший на третий день. После «схождения» огня от лампады зажигают связки из 33 свечей – по числу земных лет Христа.

Огонь служителям Греческой церкви раздавал патриарх Иерусалимский Феофил III.

У Яффских ворот частицу Благодатного огня принял посол России в Израиле Анатолий Викторов. Лампаду дипломат доставил в аэропорт, откуда он был вывезен Фондом Андрея Первозванного в Москву.

При этом из-за режима самоизоляции традиционной встречи Благодатного огня в московском «Внуково» не было. Оттуда огонь доставили в храм Христа Спасителя на Волхонке.

Напомним, посещение Путиным пасхального богослужения в кафедральном соборе РПЦ проходило на протяжении многих лет. Единственный раз, когда президент не приехал туда, был в 2003 году – когда Путин посещал с официальным визитом Таджикистан.

Однако и в Душанбе Путин присутствовал на богослужении в православном храме Николая Святителя. Участие Путина в литургии — как прихожанина — привлекало большое внимание СМИ. В 2018 году пресса сообщала, что президент подарил патриарху Кириллу яйцо «Воскресение Христово», созданное мастерами Златоуста в Челябинской области.

Оно выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения и помещено в декоративный корпус на подставке, который украшен позолотой и полудрагоценными камнями. Патриарх также, в свою очередь, преподнес Путину и российскому премьеру Дмитрию Медведеву пасхальные яйца.