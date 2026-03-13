Размер шрифта
«Вашингтон» прервал серию побед «Баффало»

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче НХЛ
Rob Gray/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» победил в гостевом матче против «Баффало Сейбрз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «столичных» забитыми шайбами отличились Райан Леонард (23-я минута) и Джейкоб Чикран (59-я минута). Автором гола у «Баффало» стал Сэм Кэррик (7-я минута).

В матче принял участие российский нападающий Александр Овечкин. Он провел на льду 14 минут, в течение которых нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска. Однако очков хоккеист не набрал.

По итогам встречи «Вашингтон» прервал победную серию «Баффало», составившую восемь игр. По итогам 67 матчей «столичные» набрали 73 очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. При этом «Баффало» занимает вторую строчку с 86 очками.

6 марта «Питтсбург Пингвинз» на своем льду уступил «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 1:5. Единственный гол «Питтсбурга» на 15-й минуте забил Брайан Раст. У гостей отличились Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

Ранее Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует.

 
