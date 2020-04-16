«А если заразят?»: чем недовольны пациенты уфимской больницы

В Уфе пациенты отделения ревматологии РКБ имени Куватова пожаловались на то, что к ним в отделение перевели больных с пневмонией без готовых анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный портал Ufa1.ru.

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По данным СМИ, более 20 человек вышли в коридор, чтобы получить разъяснения от главврача больницы Эльзы Сыртлановой, однако она так и не встретилась с пациентами.

Рамиля Анянова, одна из инициаторов жалобы, лежит в больнице с волчанкой, которая поразила все ее органы — состояние оценивается как тяжелое. Она рассказала, что сама на протяжении долгого времени не может дождаться результатов анализов на COVID-19 — предыдущие два забора медики якобы потеряли.

Девушка отметила, что по плановому лечению им с другими пациентками осталось лежать около пяти дней, однако 15 апреля к ним в отделение перевели новых заболевших. По ее словам, поступившие задыхались и еле держались на ногах.

«Эльза Сыртланова сказала, что мест в больнице нет, поэтому их перевели к нам. Мы потом прождали Сыртланову несколько часов в коридоре, но она взяла и не пришла, а мы все тяжело болеем, не смогли долго стоять.

Мы хотим домой, а сейчас придется еще две недели лежать, а если они нас заразят», — возмущается Анянова

При этом, как рассказала Ufa1.ru завотделением ревматологии Римма Камалова, те, кого накануне перевели к ней, — это сотрудники РКБ им. Куватова, у которых диагностирована пневмония. Согласно указаниям главврача, в госпитале формируют отделение для больных коронавирусом, поэтому хирургический корпус расформировали.

«Тут такая путаница, мне не понять. Пациенты опасаются, потому что это — реальная угроза для их здоровья. У них уже все хорошо было, сейчас сюда отправляют тех, у кого даже не готовы анализы на коронавирус, то есть мы не знаем, заразны они или нет. Они ходят в один туалет со здоровыми людьми.

Две медсестры моего отделения и буфетчица подхватили инфекцию, их сразу перевели в пульмоотделение. Врачи болеют лежат, что сейчас делать, как кормить всех, лечить — я без понятия. У меня тоже температура держится», — рассказала Камалова

Как сообщила одна из сотрудниц больницы «Газете.Ru», комментировать ситуацию в медучреждении им запретили — руководство грозит санкциями, вплоть до увольнения.

Замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова заявила, что Минздрав Башкирии проведет проверку после сообщений от пациентов в соцсетях. При этом она назвала действия врачей лечебного учреждения слаженными и отметила, что заболевшие коронавирусом медики стараются помогать коллегам онлайн.

«Безусловно, проверим. Но не в режиме горячих вещей, а это будет вдумчивая проверка по тому, что происходит в больнице. Сегодня с Росздравнадзором уже обсуждали, как можно получить документы обо всех случаях пневмоний, о которых говорили сотрудники и в соцсетях. Выяснить, насколько там тяжелые болезни были, либо это завозная инфекция. Все это будет тщательно проверено», — заявила на брифинге Кононова.

Между тем и Следственный комитет по Республике Башкирии проводит доследственную проверку руководства клинической больницы. Поводом для начала расследования стали многочисленные обращения через СМИ к правоохранителям как сотрудников медучреждения, так и пациентов — люди жаловались на то, что администрация несвоевременно приняла меры по недопущению распространения коронавируса.

На данный момент следователи направили запросы в Министерство здравоохранения республики, территориальные органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора — также запрошены необходимые сведения из самой больницы.

«Следователи не препятствуют работе медучреждения и соблюдают установленный санитарный карантин», — подчеркнули в региональном Следкоме.

В ведомстве также уточнили, что исполнительные и надзорные органы в условиях пандемии обязаны реагировать на каждое сообщение, как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения.

Медучреждение закрыто на карантин с 6 апреля. Там произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, COVID-19 диагностирован у 43 пациентов, еще у 170 человек подозревают инфекцию.

По данным сайта kp.ru, всего в больнице на карантине — более 1,2 тыс. пациентов и сотрудников. По словам завотделением ревматологии Риммы Камаловой, среди зараженных много сотрудников РКБ, которые продолжают работать, закрывая глаза на болезнь. В то же время в отделении, где содержатся больные коронавирусом, не хватает медсестер — их всего четыре на 43 пациента.