«Пример святой Марии»: патриарх призвал не ходить в храмы

Воздержаться от посещения храмов и молиться по домам, в уединении, призвал верующих патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом он заявил во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», – сказал патриарх.

По его словам, он никогда бы не обратился к прихожанам с такой просьбой, если бы не «удивительный, святой пример» преподобной Марии. Эта христианская святая провела в пустыне 47 лет и при этом постилась.

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Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь подчеркнул, что священники продолжат совершать богослужения. Порядок служб меняться не будет.

В ходе проповеди патриарх Кирилл также напомнил, что Русская Православная церковь (РПЦ) призывает людей строго соблюдать предписания санитарных властей. Угроза пандемии очень велика, отметил он, а граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые.

Ранее в Санкт-Петербурге губернатор города Александр Беглов запретил посещать церкви и храмы в рамках борьбы с коронавирусом. Запрет действует с 28 марта по 5 апреля. На священнослужителей и персонал церквей эта мера не распространяется.

В Московской патриархии после этого заявили, что права верующих посещать соборы могут ограничить только федеральные власти, а у руководства субъектов страны таких полномочий нет.

Кроме ограничения на посещение церквей в РПЦ допустили возможность смягчения Великого поста из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, могут быть послабления в пост, и всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, позволяет здоровье», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он отметил, что если верующий обратится к священнику с просьбой о смягчении поста, то такое разрешение обязательно будет дано. Митрополит также отметил, что сейчас не лучшее время для соблюдения особо строгого поста.

Кроме того, Иларион заявил, что мнения врачей по поводу соблюдения поста в период пандемии разнятся. Кто-то говорит, что пост при COVID-19 вреден, а депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – напротив, что полезен.

24 марта в РПЦ назвали условие для закрытия храмов для прихожан из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия. В письме говорится о том, что вопрос о введении ограничения на посещение храмов будет рассмотрен, когда российские власти примут аналогичное решение в отношении торговых центров, ресторанов, а также остановят общественный транспорт.

Также, если соответствующее предложение получат региональные епархии, то архиереям следует лично проработать вопрос с главами соответствующих регионов.

За день до этого РПЦ призвала пожилых людей посещать храмы только для совершения таинства причастия. «К нашим пожилым прихожанам хотел бы обратить особое слово: приходите в храм тогда, когда вы хотите причаститься Святых Христовых Таин», — сказал митрополит Илларион на богослужении.

Он призвал верующих смотреть трансляцию литургии и принимать участие в молитвах с помощью электронных средств. По его словам, такие меры являются временными, а все богослужения выводятся в прямой эфир. Священнослужитель также попросил прихожан «особенно бережно» относиться к пожилым людям на фоне распространения коронавируса.

Десятью днями ранее стало известно, что священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы будут каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом, молясь за избавление от коронавируса. Об этом сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев) в Instagram.

«Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением», — написал настоятель.