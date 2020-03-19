Дома и в командировке: россиянин 8 месяцев насиловал дочь

В городе Вольске Саратовской области местного жителя, который в течение восьми месяцев насиловал 15-летнюю дочь, приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщает СК.

По данным следствия, первый раз мужчина надругался над девочкой во время командировки. Как сообщает региональный портал «Вольск.Ру», преступник работал водителем легкового автомобиля и в одну из поездок взял дочь с собой.

Позже, в течение восьми месяцев с мая по декабрь 2018 года, осужденный еще дважды изнасиловал потерпевшую – в эти разы уже в квартире по месту жительства. По сообщению СК, за этот период он также неоднократно совершал и иные действия сексуального характера против ее воли.

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На протяжении двух лет девочка никому не говорила об том. И только в начале 2020 года она решила рассказать о случившемся своей классной руководительнице, которая и подала заявление в полицию.

«В ходе расследования уголовного дела сотрудники ведомства наладили психологический контакт с девочкой, благодаря чему им удалось установить и доказать вину ее отца», — говорится в сообщении СК.

Сам злоумышленник не сознался в содеянном. Тем не менее суд счел собранные доказательства достаточными для признания его виновным по статьями «Изнасилование несовершеннолетнего» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»

Это не первая подобная история в Вольске. Ранее, 20 ноября, в Саратовский областной суд также приговорил 33-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год мужчина несколько раз изнасиловал 13-летнюю племянницу своей жены.

Как сообщает «Вольск.Ру», первый раз осужденный надругался над девочкой у себя дома. В следующий же он предложил потерпевшей покататься на мопеде, однако вместо этого завез ее в лес и изнасиловал. Третье преступление было совершено в Саратове, где проживала жертва.

Девочка на протяжении четырех лет хранила молчание о произошедшем. Только в 2018 году она рассказала своему молодому человеку о преступлениях, совершенных педофилом.

Парень не стал заявлять в полицию – вместо этого он решил самостоятельно разобраться с обидчиком девушки и вступил с ним в переписку. В правоохранительные органы же обратился сам преступник. Он написал заявление о привлечении юноши к ответственности за клевету. Однако в ходе проверки сотрудников МВД выяснилось, что насилие над несовершеннолетней действительно было совершено.

И хотя сам мужчина своей вины не признал, в итоге его осудили по статьям «Изнасилование с использование беспомощного состояния потерпевшей», «Изнасилование несовершеннолетней» и «Иные действия сексуального характера».

Также 5 сентября 2019 за изнасилование малолетней дочери к 13 годам заключения приговорили 34-летнего жителя Красноярского края.

По данным СК, вечером 4 августа 2018 года к фельдшеру поселка в Туруханском районе привели маленькую девочку, у которой были сильно повреждены внутренние органы. Ребенка госпитализировали, а врач обратился в полицию.

Как выяснило следствие, родитель изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего стал скрываться в лесу, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На допросе преступник сообщил, что был пьян и не помнит, что именно делал.

Также, по данным следствия, мать ребенка знала о случившемся, но не стала сообщать в полицию. Злоумышленник свою вину не признал, однако результатов проведенных экспертиз было достаточно для вынесения приговора.