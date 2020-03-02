Слышна стрельба: на Филиппинах захватили десятки заложников

Как минимум 27 сотрудников торгового центра Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан были взяты в заложники. По данным газеты Manila Times, их удерживает уволенный ранее охранник этого ТЦ.

Покупателей в спешном порядке эвакуировали из молла, на место событий срочно прибыл полицейский спецназ. Вход в ТЦ оцеплен, его окружили репортеры местных газет и телеканалов.

Сообщается, что в здании слышны звуки стрельбы. Один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Как заявил мэр Сан-Хуана Франсис Замора, с захватчиком ведутся переговоры.

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«Он вооружен. У него пистолет — так же он кричал, что у него есть граната, но это еще предстоит подтвердить», — рассказал Франсис Замора на пресс-конференции. По словам мэра, захватчик требует возможности поговорить со своими коллегами-охранниками из ТЦ, а также обратиться к прессе.

По сообщению корреспондента телеканала Al Jazeera Барнаби Ло, захватчик «спокоен и попросил воды и еды». Уточняется также, что бывший охранник уговаривал своих коллег присоединиться к нему в знак протеста против действий работодателя, но никто не согласился.

В начале февраля захват заложников произошел в Таиланде — вооруженный военнослужащий, сбежавший из части и укравший оружие с патронами, устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Преступник также взял в заложники около 16 посетителей ТЦ.

Рядовой одной из частей тайской армии сначала угнал автомобиль, направился в центр города, стреляя по прохожим из окна, а затем устроил стрельбу в торговом центре. Прибывшая на место захвата полиция в ходе штурма убила преступника.

Большой резонанс получил кровавый захват заложников, случившийся на Филиппинах в августе 2010 года. В центре Манилы 55-летний бывший капитан полиции Роландо Мендоса захватил автобус с туристами из Гонконга.

Бывший силовик, одетый в полицейскую форму, сначала ехал в автобусе как пассажир. Спустя какое-то время он поднялся с кресла и направил на людей автомат и пистолет, приказав остановить автобус посреди широкого шоссе. По данным «Би-би-си», в автобусе находились 26 человек (не считая захватчика). Местные СМИ передавали, что в автобусе кроме захватчика был 21 турист из Гонконга, трое путешественников из других стран, водитель и гид. В окна Мендоса выставил листы бумаги. На одном было написано: «Громадная ошибка исправит громадное нечестное решение».

У представителей власти, прибывших на место, Мендоса потребовал восстановить его на службе и закрыть заведенное на него уголовное дело. После переговоров бывший полицейский разрешил выйти из автобуса шести заложникам, в том числе трем детям и гиду. Затем на свободе оказались еще три человека.

В автобусе оставалось около 16 человек, когда полиция решила пойти на штурм — было решено разбить окна кувалдой. Однако Мендоса, услышав удары, начал расстреливать заложников — он убил восемь человек.

В итоге снайпер заметил Мендосу в грязных окнах передней двери автобуса и застрелил его. Труп убитого выстрелом в голову бывшего полицейского наполовину вывалился в разбившееся окно.