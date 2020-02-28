«Люди стали синеть»: смертельная вечеринка Instagram-блогера

Два человека погибли в результате отравления во время мероприятия в банном клубе в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое», — заявил собеседник агентства.

По словам источника РИА «Новости», ЧП произошло после попадания сухого льда в бассейн. «Бассейн показался теплым. Заказали 25 кг льда. Засыпали в бассейн», — пояснил собеседник агентства. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Всего на мероприятии в банном комплексе находились 18 человек. «После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — отметил представитель экстренных служб.

Источник телеканала «360» в диспетчерской скорой помощи заявил, что в сознании находится только тот мужчина, которого извлекли из бассейна первым. «Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым. Еще двух мужчин и женщину сейчас откачивают», — сообщил собеседник телеканала. При этом известно, что одна из присутствующих на вечеринке гостей была на шестом месяце беременности, о ее состоянии не сообщается.

Согласно предварительной информации Telegram-канала «Mash», причиной смерти людей стал отек легких. Все они отравились углекислым газом: он выделился в результате химической реакции между водой и сухим льдом. Последний резко перешел из твердого состояния в газообразное. Со стороны это должно было напоминать кипение. Однако испаряющаяся двуокись углерода тяжелее воздуха, поэтому «дым» сконцентрировался на поверхности воды и попал в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.

Кроме того, у всех пострадавших наблюдаются повреждения, характерные для ожога от жидкого азота.

Как сообщает РЕН ТВ, гости комплекса отмечали день рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в большом зале с сауной. Сама девушка осталась жива, сейчас она находится рядом с отделением реанимации, где врачи борются за жизнь ее мужа.

«Я живая, нахожусь под дверями реанимации. Кто умер я не знаю. Валя (муж Диденко – «Газета.Ru») в реанимации, в каком состоянии не знаю», — сообщила девушка в своем аккаунте в Instagram.

По словам очевидцев, гостей девушки выносили накрытыми: по ним было сложно определить, насколько ситуация критична.

«Человек накрытый был, раздетый. Выносили его, руки были в разные стороны. Быстро погрузили и увезли. Дышал он сам или нет не знаю, на лице у него была «груша», — рассказал собеседник Telegram-канала «LIFE SHOT».

Мужчина также пояснил, что внимание привлекли только быстро приехавшие на место машины полиции и скорой помощи – ни криков, ни шума из комплекса до этого слышно не было.

По факту происшествия Следственный комитет уже возбудил уголовное дело: преступление квалифицируют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в пресс-службе СК.