Отец под следствием: мать забрала оставленных в Шереметьево детей

Двух мальчиков, которых в конце января в столичном аэропорту Шереметьево оставил отец, передали матери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

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«Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что один из детей ходит в детский сад, другой учится в школе. В пресс-службе рассказали, что с детьми по необходимости работают штатные психологи. В министерстве социальной защиты населения края уточнили, что власти рассматривают вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летнее время.

Мать мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и ранее выказывала желание забрать их. Женщина рассказывала, что после развода бывший муж угрожал ей и, используя связи, оставил сыновей себе.

«Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — вспоминала она в комментарии телеканалу «360».

Женщина также призналась журналистам, что супруг неоднократно избивал как ее, так и детей, из-за чего она с ним и развелась. «Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижение достоинства. Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей», — приводит слова РИА «Новости» бывшей супруги подозреваемого. Женщина добавила, что когда она защищала детей от издевательств мужа, то ей «прилетало вдвойне».

Мать мальчиков объявилась на следующий день после того, как история оставленных в аэропорту детей разошлась в соцсетях и СМИ. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко отмечала, что женщина готова вместе со своим новым мужем забрать сыновей.

По словам министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, до этого момента от матери несовершеннолетних мальчиков не было информации. В частности, она не появлялась в поле зрения соцзащиты с апреля прошлого года. «Она пропала, тогда же был инцидент, когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали», — отмечала чиновница. Петухова обращала внимание, что дети жили с отцом в Комсомольске-на-Амуре.

Когда мальчиков вернули в родной город, местные власти передали их бабушке. На нее и была оформлена временная опека. Тогда же — в начале февраля — были решены вопросы с детским садом и школой, куда дети должны ходить.

Что касается отца, то его задержали в Хабаровске 13 февраля. Правоохранители подозревают его в нанесении побоев жене и детям, краже денег у знакомой, а также в оставлении в опасности несовершеннолетних.

Он фигурирует в уголовном деле по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», пункту «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Вместе с тем следователи также расследуют преступление по статье 293 УК РФ «Халатность». Это уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудников органов системы профилактики. «В ходе [расследования] будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги», — пояснили в СК.

Эта история началась 26 января, когда мужчина прилетел вместе со своими сыновьями из Хабаровска в Москву. Он решил их оставить в аэропорту — сотрудники воздушной гавани обнаружили мальчиков в терминале D. При детях были рюкзаки, а в них документы — свидетельства о рождении, а также копия паспорта их отца, который в это время уже направлялся в Ростов-на-Дону. Кроме того, мужчина оставил записку, предназначенную для того, кто обнаружит детей. В ней отец попросил не разлучать сыновей, поместив их «во временный дом приюта». Он пообещал, что «позже» заберет мальчиков, а пока у него нет средств на их содержание.

Мальчиков накормили и передали в руки правоохранителей, которые возбудили уголовное дело и начали поиски отца несовершеннолетних. Его не пришлось долго искать, так как по приезде в Ростов-на-Дону он сам пришел в правоохранительные органы. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке.