Отбилась от насильника: художнице простили самооборону

Полиция прекратила уголовное дело в отношении художницы из подмосковного города Химки Дарьи Агений, обвинявшейся в нанесении ножевых ранений мужчине, который напал на нее в Туапсе. Об этом сообщил адвокат художницы Евгений Саломатов РИА «Новости».

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По словам юриста, следствие не усмотрело в действиях Агений состава преступления. Это произошло, в частности, благодаря экспертизе по ножевому ранению, которая показала что удар ножом был произведен действительно наотмашь. Кроме того, девушка прошла полиграф, а бывший потерпевший делать это отказался, пишет Telegram-канал Hue.

Освободившись от уголовного преследования, девушка написала заявление на нападавшего с требованием привлечь его к ответственности за попытку изнасилования, сказал Саломатов.

Между тем сама художница сообщила СМИ, что не готова добиваться возмездия над мужчиной. «У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства, и я понимаю, что шанс просто наказать насильника очень маленький.

И то, что я сейчас на свободе, — это, как мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда с такими доказательствами, с ножевыми ранениями просто закрывают дело и все, отпускают»,

— пояснила девушка телеканалу «360».

Она подчеркнула, что прекращение уголовного дела против нее категорически нельзя назвать «хэппи-эндом», так как истинный злоумышленник все еще на свободе.

Инцидент, после которого на Дарью Агений завели уголовное дело, произошел в июне 2018 года. В тот месяц художница, которой было еще 19 лет, сопровождала группу детей из Москвы в детский лагерь, расположенный в городе Туапсе Краснодарского края.

После этого жительница Химок решила задержаться в курортном городе на пять дней, сняв в одном из местных хостелов комнату. Вечером 24 июня она вышла в магазин за водой и увидела, что за ней следует неизвестный мужчина — он был пьян. Насторожившись, Агений достала из сумки маленький ножик, которым обычно затачивала карандаши.

Мужчина начал задавать художнице вопросы, а потом схватил ее и прижал к стене. Девушка закричала, но нападавший закрыл ей рот рукой — уже после этого она раскрыла нож и ударила незнакомца.

«Стала отмахиваться ножом — правой рукой через левый бок. Моменты удара я помню плохо <...>. Мой адвокат и медики говорят, что это из-за состояния аффекта. Уже потом, с помощью следователей, мы узнали, что я все-таки по нему попала. Было два ножевых ранения, следствие подтвердило, что удары нанесены моим ножом», — рассказала девушка изданию Wonderzine.

В итоге мужчина убежал, а Агений на следующий день уехала домой в Подмосковье. В полицию девушка не обратилась, так как сильно не пострадала, но уже через месяц силовики сами явились к ней.

«Изначально, когда за мной в первый раз приехали оперативники, они сказали мне, что я вообще его чуть не убила. Что у него повреждены четыре внутренних органа — кишечник, легкое, печень и желудок. <...> Но в итоге оказалось, что я попала ему в живот и задела только кишечник. Он пролежал в больнице две недели, вышел и продолжает спокойно жить и работать», — пояснила Агений изданию «Медуза».

По ее словам, нападавший на очной ставке и допросах утверждал, что не применял никакого насилия, а лишь провожал девушку до хостела с ее разрешения и читал стихи Сергея Есенина.

«Мой адвокат, кстати, попросил прочесть его хоть какой-нибудь стих Есенина, но он отказался. На очной ставке он очень нервничал. Паниковал, когда я рассказывала все. Думаю, он понимал, что его версия абсолютно не совпадает с реальностью», — отметила художница.

Сначала против химчанки возбудили дело по статье статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой ей грозило до десяти лет лишения свободы.

Региональный Следственный комитет уже хотел передать дело в прокуратуру, однако в ведомстве не согласились с выводами коллег, направив все материалы расследования на дополнительную проверку, сообщил адвокат Агений.

Уже в ноябре 2019 года обвинение переквалифицировали на более мягкую статью о превышении пределов необходимой самообороны, по которой суд мог назначить девушке наказание до года лишения свободы.

За два года разбирательств Агения успела запустить кампанию под названием »#самаНЕвиновата» — с помощью нее она привлекает внимание общественности к проблеме самообороны при попытке изнасилования.

«За последние два года я сильно прониклась темой насилия и думаю, что даже после окончания дела я буду продолжать этим заниматься. Возможно, не так усиленно, но я бы хотела быть человеком, который просвещает девушек, рассказывает, что насилие есть и как его правильно избегать», — пояснила девушка «360».