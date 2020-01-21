Вылечат принудительно: власти решили судьбу дебоширов

По решению суда россиян, неоднократно нарушивших закон в состоянии алкогольного опьянения, смогут отправлять на принудительное лечение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Кроме того, на медицинскую или социальную реабилитацию будут отправлять граждан, которые неоднократно были задержаны за распитие спиртного в неположенных местах. Речь также идет о диагностических процедурах и профилактических мероприятиях в отношении дебоширов.

Сейчас такие меры уже предпринимаются властями в отношении людей с наркотической зависимостью.

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Эти изменения могут быть внесены в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая готовится Министерством юстиции и МВД к 1 марта.

Санкции в отношении дебоширов предлагаются уже не в первый раз. В конце октября глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к бывшему тогда главой правительства РФ Дмитрию Медведеву, попросив создать «черный список» для тех, кто в нетрезвом виде нарушал порядок в поездах. Он предложил запрещать «железнодорожным дебоширам» на год пользоваться поездами.

«На сегодняшний день у общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах», — утверждал Хамзаев.

Кроме того, «Трезвая Россия» предлагает значительно увеличить административный штраф за курение и распитие спиртного в общественных местах — до 5-8 тыс. рублей за табакокурение и до 5-30 тыс. за пьянство.

Жесткие меры против дебоширов на борту самолетов уже были одобрены Госдумой. В конце мая в первом чтении нижняя палата парламента РФ одобрила закон о применении членами экипажа спецсредств в отношении авиадебоширов.

Инициатива дает право капитанам борта и экипажу совершать любые действия в отношении лиц, которые мешают здоровью и безопасности пассажиров, в том числе применять специальные средства сдерживания. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, агрессивное поведение пассажиров на борту угрожает безопасности окружающих людей.

«В ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся авиадебоширов могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы, — сказал политик. — Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания».

СМИ регулярно сообщают о пьяных дебошах в салонах самолетов. Видео со скандалами — драками, бранью и непристойностями — часто публикуют в Сети. Неадекватное поведение на борту воздушного транспорта может плачевно закончиться для всех пассажиров и экипажа. Стоит отметить, что часто дебоши устраивают популярные люди — политики, звезды телевидения и кино, а также спортсмены.

Хотя злоупотребление алкоголем остается национальной проблемой, всероссийская антиалкогольная кампания дает свои плоды — объем продаж снизился в 2019 году на 0,3 литра на взрослого в год, составив 7,3 литра на человека в пересчете на чистый спирт.

В 49 регионах России стали меньше совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смертность от отравления алкоголем по стране снизилась — позитивная динамика зафиксирована в 63 регионах.

Проблема вредных привычек среди российских граждан по-прежнему стоит крайне остро.

Однако в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что россияне стали реже умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

За 16 лет, с 2003 года, употребление алкоголя на душу населения снизилось в среднем на 43%. Кроме того, за 15 лет сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного — на 39% у мужчин и 36% у женщин.

Продолжительность жизни в России в связи с этим значительно возросла, отметили в ЕРБ ВОЗ. Этому помогли строгий контроль в области производства и реализации спиртных напитков, в частности — увеличение акцизов на алкоголь, повышение розничной цены на водку и запрет на продажу алкоголя «с собой» в ночное время суток.