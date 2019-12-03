Вербовали мигрантов: ФСБ задержала главарей боевиков

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами», сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Среди задержанных как граждане России, так и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Злоумышленники распространяли на территории РФ идеологию террористической организации, которая нацелена на свержение власти насильственным путем. На конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов, уточнили в ФСБ.

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На местах жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», электронные носители информации и средства связи, которые они использовали при ведении террористической деятельности. Против преступников возбуждены уголовные дела.

В конце ноября правоохранители провели спецоперацию в Москве, Тюменской области и Татарстане, в ходе которой также задержали двух главарей и семерых членов «Хизб ут-Тахрир», сообщили в ЦОС.

По данным спецслужб, задержанные распространяли террористическую идеологию среди мусульман и вербовали граждан в свои ряды. В домах преступников правоохранители нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

Злоумышленники создавали «сетевые закрытые структуры» террористической организации и решали задачи по ее финансовому обеспечению, уточнили в ФСБ. Там подчеркнули, что боевики вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата». Против задержанных возбудили уголовные дела.

Незадолго до этого в Московском регионе задержали трех вербовщиков другой запрещенной в России террористической организации — «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщало ТАСС со ссылкой на ЦОС.

В ведомстве отметили, что члены ИГ с 2014 года по настоящее время вербовали жителей столицы и Московской области и отправляли рекрутов в Сирию. Там завербованные люди вступали в боевые действия на стороне террористических группировок и оказывали прочее содействие боевикам.

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ, при задержании у злоумышленников обнаружили фальшивые деньги, несколько поддельных паспортов, средства связи и электронные носители информации, которые вербовщики использовали в своей деятельности. В спецслужбах подчеркнули, что против задержанных возбудили уголовное дело о преступлениях террористического характера.

В середине прошлого месяца Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма к лишению свободы на срок от семи до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их обвинили в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

За несколько дней до этого, 8 ноября, в Дагестане задержали двух «финансистов» «Исламского государства», передавало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.

В ведомстве уточнили, что они оба собирали средства для финансирования деятельности террористов по заданию эмиссаров ИГ. С помощью переводов по платежным системам и на банковские карты они успели скопить не менее 10 млн руб. По версии следствия, полученные деньги преступники переводили боевикам в Сирию. В ходе обысков у них изъяли средства коммуникации, фискальные чеки, платежные инструменты и другие материалы. На допросах подозреваемые дали показания о «ресурсном обеспечении» ИГ, подчеркнули в ФСБ.

По данным Следственного комитета, по уголовному делу об организации финансирования терроризма следователи задержали 24- и 33-летнюю жительниц Дагестана. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году девушки познакомились в интернете с бойцом незаконных вооруженных формирований, который с 2015 года находился в Сирии. Они обе согласились помочь ему собирать средства для террористов и предоставили свои банковские карты, через которые были совершены переводы 239 тыс. и 151 тыс. рублей.