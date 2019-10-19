«Это инстинкты»: как бороться с травлей в школе

От буллинга страдают 100% учащихся

Почти все учащиеся российских школ становятся жертвами травли со стороны сверстников. Об этом в начале нового учебного года заявил генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин.

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По словам Заварзина, травля может приобретать разную форму — иногда это конфликт между двумя школьниками, а иногда ребенка начинает преследовать целый коллектив.

«По нашим статистическим данным, почти все 100% учащихся школ подвергаются буллингу. Сюда входят люди, которых травят и на которых воздействуют, а также те, кто наблюдает за этим, в частности снимают происходящее на видео и выкладывает в интернет»,

— сказал Заварзин в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме травли детей в школе и интернете, а также защите подрастающего поколения от кибербуллинга.

Так, 17 октября стало известно об очередном случае, подтверждающем слова Заварзина, — следователи города Поронайска на Сахалине инициировали проверку по факту избиения учениками школы №2 своей одноклассницы. Об этом сообщили в межрайонном отделе Следственного комитета по Сахалинской области.

Согласно данным ведомства, 15 октября на последнем уроке девочка напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. За это после уроков одноклассники подкараулили ее и избили.

Как рассказала региональному агентству Sakhalin.info мать пострадавшей девочки, на ее дочь набросились сразу около восьми человек. Они хватали одноклассницу за руки, били по голове и бросали на землю. Закончив с рукоприкладством, они также распотрошили ее портфель, после чего развернулись и ушли. За происходящим наблюдали остальные дети.

Позже в травмпункте, куда девочку привела мама, ребенку поставили диагноз — легкое сотрясение мозга. «Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это все безнаказанно пройдет. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдет», — пожаловалась мать пострадавшей.

Еще одно жестокое избиение ребенка одноклассниками произошло 10 октября в Екатеринбурге. Как сообщила изданию E1.ru местная жительница, на ее сына напали после уроков — происходящее при этом снимали на камеру. Как рассказал родителям сам мальчик, одноклассники бежали за ним до самой квартиры. После того, как он захлопнул дверь, дети стали стучаться, а затем оплевали ее.

После случившегося мать школьника обратилась в правоохранительные органы. Однако другие родители, в свою очередь, заявили, что вина в случившемся лежит на самом мальчике.

«Этот мальчик долгое время терроризирует весь класс. Это вина взрослых, то есть нас, и в том числе администрации школы, которая никак не реагировала на жалобы наших детей на него», — заявила E1.ru одна из возмущенных родительниц.

Как сообщал в начале октября Telegram-канал «Московские новости», в столичной школе №1536 школьники также затравили своего сверстника, несколько раз опустив его головой в унитаз.

При этом выяснилось, что ребенок поет в ансамбле Народного артиста РФ Ильи Резника и неоднократно снимался во многих ТВ-передачах. Генеральный директор театра, в котором он занимался, заявила в Twitter, что над мальчиком якобы «издевались 2,5 года», однако известно об этом стало только сейчас.

Видео, подтверждающее издевательства над юным артистом, появилось в сети 1 октября. На кадрах видно, как парни толкают мальчика со словами: «Давай, иди, пупсик!»

По словам матери ребенка, в тот день ее сын вернулся весь в слезах. «Он сказал, что классный руководитель ему сказала: «Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям», — рассказала женщина Telegram-каналу Life Shot.

В результате московский СК возбудил уголовное дело в отношении школьников, издевавшихся над мальчиком. Им инкриминируют совершение преступления по статье 116 УК РФ «Побои».

Куда смотрит Минпросвещения

Пугающие статистические данные по теме буллинга в начале сентября привела уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, жертвами травли в школах Москвы и Подмосковья за 2018 год становились 12% учеников старших классов.

По словам уполномоченного, 70% старшеклассников были свидетелями травли человека несколькими людьми, еще 60% заявили, что жертвой был их знакомый.

В Министерстве просвещения «Газете.Ru» сообщили, что сегодня в российских школах работают около 25 тыс. педагогов-психологов — именно они призваны отвечать за психологический комфорт детей в школе. Сейчас ведомство ведет активную работу по повышению их квалификации.

«Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям. как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля», — ответили в Минпросвещения на запрос издания.

Кроме того, министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. В 2020 году его планируют опробовать в восьми регионах РФ.

«Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — уточнили в ведомстве.

Параллельно специалисты министерства ведут работу с руководителями образовательных организаций по урегулированию конфликтов среди подростков на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.

Между тем, несмотря на усиленную работу в этом направлении, случаи буллинга продолжают происходить, и во многих случаях проблема решается лишь после общественного резонанса, который побуждает правоохранителей вмешаться в ситуацию.

«Газета.Ru» направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассказать, сколько обращений, связанных с буллингом, поступило в ведомство за последние два года. Также редакция попросила сообщить о порядке реакции прокуратуры на заявления граждан о бездействии руководства школы или полицейских. Ответа на момент публикации статьи не последовало.

«Взрослых ужасает, а для молодежи нормально»

Как объяснила «Газете.Ru» директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, увеличение количества психологов в школе пока не дало существенных результатов. Кроме того, по словам эксперта, они достаточно далеки от самого коллектива школьников, у которых и без того отсутствует культура обращения. «Вот и выходит, что проблемы детей остаются нерешенными», — считает Абанкина.

В то же время, по мнению детского психолога Дмитрия Старостина, склонность детей к проявлению агрессии развивается, прежде всего, под влиянием семейной обстановки.

«Травля является своего рода константой в детских коллективах. С точки зрения психологии, это то, что естественно присуще детскому поведению и детской душе на уровне инстинктов. С другой стороны, стоит учитывать и то, что те школьники, которые обычно являются источниками и объектами травли в коллективе, — это дети, в семье которых насилие является обычным делом», — отметил Старостин.

Как заявил эксперт, дети чаще всего также молчат о своих проблемах и не делятся ими со взрослыми, так как боятся, что те не помогут, а только ухудшат ситуацию. В таком случае родителям в первую очередь стоит задуматься над тем, чтобы наладить отношения в семье, а потом уже идти разбираться в школу.

«Мы еще не преодолели проблему насилия в семье, хотя это оказывает большое влияние на детей. При этом насилие далеко не всегда бывает физическим — родители зачастую требуют от своих чад слишком многого, а они, в свою очередь, переносят эти требования на сверстников. Когда ожидания расходятся с реальностью. возникает агрессия», — также выделила проблему влияния семьи Абанкина.

По мнению главы Института образования, доля вины лежит и на социальных сетях, куда в настоящий момент перешла практически вся коммуникация между детьми. «Ради тех же лайков и комментариев дети пускаются во все тяжкие и разрешают свой внутренний стресс через агрессию», — полагает эксперт.

Согласилась с Абанкиной и доктор психолингвистических наук Евгения Шамис, по словам которой развитие «кибербуллинга» связано с тем, что современные дети не умеют ставить себя на место другого человека.

«Они действуют скорее в своих интересах. Более того, они родились в эпоху видеоигр — там ты часто просто наблюдаешь за тем, что происходит с другими участниками, со стороны. Поэтому сейчас, что бы ни произошло, дети снимают все на телефон вместо того, чтобы помогать. Взрослых это ужасает, а для молодежи это нормально — они будто в видеоигре», — уверена Шамис.

Исходя из этого, психологическая работа должна вестись и через интернет, настаивают эксперты. Ее следует осуществлять через группы общения и кризисные центры, куда дети могли бы обращаться анонимно.

«Это очень тонкая и индивидуальная работа, которая должна вестись обязательно. У нас ведь школа совершенно не подстроена к процессу взросления детей, несмотря на то что они в этот момент проходят период настоящей ломки — психологической и энодокринной», — подчеркнула Абанкина.

Как спасти своего ребенка

Если родители узнают о травле в школе, где учится их ребенок, им нужно постараться действовать очень тонко, но быстро, уверен руководитель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. В первую очередь — обратиться в администрацию школы и к школьному психологу.

«Они обязаны отреагировать на ситуацию по закону об образовании. В противном случае стоит писать жалобу в вышестоящий орган образования — например, комитет по образованию (РОНО), в комиссию по делам несовершеннолетних, — рассказал Панин «Газете.Ru». — Дальше начнется уже серьезное разбирательство, которое вынудит и директора, и завучей до конца выполнить свои функции и организовать психологическую работу, направленную на прекращение насилия».

Эксперт также подчеркнул, что на школе лежит воспитательная функция, отвечающая за социализацию личности. В случае, если ребенок проявляет асоциальные наклонности, это становится ярким примером того, что с ним не доработали взрослые.

«Детская психика ведь подвижна, она реагируют на разного рода вызовы по-своему. Бывает, что после первого импульса травли ребенок не пытается защититься. Известно об этом становится только тогда, когда ситуация заходит уже достаточно далеко, даже до физических издевательств», — подчеркнул Панин.

По его словам, в случае применения физического насилия над ребенком родителям стоит в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы. Последние, в свою очередь, обязаны провести проверку по факту случившегося, а также профилактическую беседу с детьми и их родителями, которые несут за них административную ответственность. Сами обидчики, согласно УК РФ, отвечают за свои действия лишь после 16 лет, а за тяжкий вред здоровью — после 14.

«Для того, чтобы окончательно обезопасить своего ребенка, родители, конечно, могут просто перевести его в другое учебное заведение. Однако разобраться в причинах возникшей ситуации стоит в любом случае, так как вина частично лежит и на родителях. Если бы ребенок своевременно рассказывал им о своих проблемах, ситуация бы просто не дошла до крайностей», — резюмирует собеседник издания.