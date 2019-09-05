Боли конец? Власти нашли деньги на лекарства для детей

Деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, будут выделены из резервного фонда по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сам глава правительства сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Подписанное им распоряжение позволит Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, клобазам («Фризиум»), фенобарбитал и мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся на территории РФ. Как сообщил премьер, эта мера позволит нуждающимся детям получить качественное обезболивание. Кроме того, российские врачи смогут официально назначать такие препараты больным.

При этом Медведев отметил, что закупка лекарств является временной мерой. До конца 2023 года в России должны наладить выпуск всех необходимых форм лекарственных препаратов — свечей, сиропов и растворов.

4 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявляла, что Московский эндокринный завод закупил 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. В том числе были закуплены диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам. Глава ведомства подчеркивала, что Минздрав готов восстановить регистрацию «Фризиума» в России, однако для этого требуется заявление производителя.

Дело в том, что, согласно законодательству, выступить с инициативой о регистрации лекарства в России может только компания-производитель, однако она не всегда заинтересована в том, чтобы участвовать в процедуре, которая занимает несколько лет — особенно, если рынок распространения лекарства очень маленький.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — поясняла Скворцова.

О предстоящей закупке препаратов ранее сообщала и вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что лекарства планируется ввезти в страну в конце октября.

Родители тяжелобольных детей и правозащитники несколько лет боролись за право получать незарегистрированные лекарства, которые помогают избежать болезненных судорог. При этом правоохранители неоднократно задерживали россиян за покупку таких препаратов.

В августе было возбуждено уголовное дело в отношении москвички, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с «Фризиумом», который входит в список психотропных веществ. 19 августа стало известно, что транспортный прокурор по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

16 июля была задержана москвичка Елена Боголюбова, которая также пришла в почтовое отделение, чтобы забрать заказанный ею препарат «Фризиум». Сама посылка была арестована как контрабанда, а женщине сообщили, что в коробке содержится большая доза психотропного препарата и ее подозревают в уголовном преступлении. Боголюбова пояснила, что лекарство ей посоветовали лечащие врачи, а сама она не знала, что поступает незаконно.

История женщины вызвала широкий общественный резонанс, на нее обратили внимание в Кремле. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Боголюбовой.

В 2018 году скандал произошел после задержания еще одной жительницы столицы Екатерины Конновой — матери несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Женщина попыталась продать через интернет излишки дорогостоящего лекарства, чтобы покрыть хотя бы часть расходов на лечение сына, однако покупателем оказался правоохранитель под прикрытием. В итоге против Конновой возбудили уголовное дело. После того, как в ситуацию вмешался глава МВД Владимир Колокольцев, дело закрыли в связи с отсутствием у подозреваемой преступного умысла.

Директор одного из детских хосписов Лида Мониава, комментируя эти истории, отмечала, что в России более тысячи детей нуждаются в препаратах, не зарегистрированных в стране. «[В 2018 году] мы предложили всем желающим заполнить анкету для независимого реестра пациентов, нуждающихся в не зарегистрированных в РФ препаратах. Анкету заполнили 1700 человек. Реестр был передан в Минздрав год назад (никакой реакции не последовало)», — пояснила она.

В середине августа этого года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что также неоднократно просила Минздрав упростить процесс получения незарегистрированных лекарств. В аппарат омбудсмена регулярно поступают обращения от родителей по вопросам обеспечения тяжелобольных детей лекарствами – они касаются нарушения сроков обеспечения препаратами, а также проблем с получением рецептов и назначений. Они выписываются в том числе на незарегистрированные медикаменты, рассказывала Кузнецова.