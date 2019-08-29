Расплата за июль: в Москву вернулось лето

Вся предстоящая неделя с 30 августа по 6 сентября окажется для москвичей компенсацией за провальный июль, когда они зябко кутались в пальто и дождевики. Будет тепло, обещает центр «Фобос».

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В пятницу, 30 августа, погоду в Москве будет определять солнечный антициклон. В столичный регион он принесет сухую и спокойную погоду, а температурный фон продолжит повышаться. Днем будет небольшая облачность, без осадков. Температура +22…+24°С, а ветер будет дуть северо-западный — со скоростью 2-7 м/с. Ночью небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура +10…+12°С, ветер северный 1-6 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

В этот вечер может наступить тот странный момент, когда мы порекомендуем читателям ехать в Подмосковье.

А именно в Реутов, потому что именно там пройдет фестиваль фонарей. На Фабричном пруду, имеющем форму сердца, все влюбленные могут запустить фонарь, символизирующий нежные чувства.

В субботу, 31 августа, в Москве сохранится теплая и сухая погода — днем небольшая облачность, без осадков. Температура +22…+24°С, по области +20…+25°С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура +10…+12°С, по области +7…+12°С. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 751 мм рт. ст.

В парке «Царицыно» в этот день проходит фестиваль воздушных змеев, на котором можно будет сконструировать своего собственного зверя, который улетит в небо, но обязательно вернется.

В воскресенье, 1 сентября, предлагаем предаваться унынию по случаю начала учебного года. Атмосферный фронт заденет своим краем Москву и принесет некоторую печаль в смысле погоды — но это будет не страшно. Пусть местами пройдут небольшие дожди — зато температура воздуха еще немного повысится.

Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура +23…+25°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков.

Минимальная температура +12…+14°С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное понизится до 749 мм рт. ст., это около нормы.

Этот день по случаю дождей предлагаем провести в помещении: в Москве с 31 августа по 7 сентября будет проходить фестиваль «Любимовка», где молодые драматурги будут читать свои пьесы — и это каждый раз становится большим событием в театральном мире, потому что именно на этом фестивале собираются самые молодые, модные, красивые и умные театральные деятели. Спешите регистрироваться на читки и, соответственно, видеть.

В понедельник, 2 сентября, в Москву вернется антициклон. Будет солнечно, а температура воздуха окажется на 6-7° выше нормы. Днем переменная облачность, без осадков. Температура +24…+26°С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков — минимальная температура +11…+13°С. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст., это выше нормы.

В этот тяжелый понедельник предлагаем пораньше лечь спать. Стоит при этом учитывать, что нет никакой универсальной нормы для всех, кто хочет выспаться. Взрослым требуется от семи до девяти часов — и каждый эту норму чувствует по-своему. Только, пожалуйста, не думайте, будто вам хватит пяти часов на сон, не начинайте смотреть новый сериал.

Во вторник, 3 сентября, погода в столице и в Подмосковье сохранится солнечной и очень теплой. Днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура +23…+25°С. Ветер южный 2-7 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +11…+13°С. Ветер южный 1-6 м/с. Атмосферное давление останется высоким, 752 мм рт. ст.

В среду, 4 сентября, на фоне повышенного атмосферного давления в столице и в Подмосковье по-прежнему обойдется без осадков, будет существенно теплее обычного.

Ожидается переменная облачность, максимальная температура днем +21…+26°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление сохранится немного выше нормы — 751 мм рт. ст.

В четверг, 5 сентября, ветер сменит направление на северное — в столице и области немного похолодает. В четверг переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +18…+23°С, ночью +8…+13°С. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы, 752 мм рт. ст.

В конце рабочей недели — в пятницу, 6 сентября, на погоду в столичном регионе окажет влияние теплый атмосферный фронт. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура днем +20…+25°С, ночью +10…+15°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного и составит 749 мм рт. ст., это около нормы.