Кости в огороде: как раскрыли убийство 26-летней давности

Жительница поселка Гремучий Красноярского края обнаружила человеческие останки во время земляных работ во дворе своего дома – о страшной находке она сообщила в правоохранительные органы. В результате эта информация помогла следователям раскрыть убийство 26-летней давности, заявили в региональном главке МВД.

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Полицейские Богучанского района отправили найденные кости на экспертизу, которая зафиксировала повреждение челюсти и ребер, из-за чего следователи стали рассматривать версию убийства.

Местные жители сообщили правоохранителям, что ранее по данному адресу проживала большая семья, но в 1993 году пропала хозяйка дома, а ее возлюбленный забрал детей и уехал в неизвестном направлении. «Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила подозрения о том, что костные останки принадлежат пропавшей», — сообщили в УВД.

Скрывшийся с детьми сожитель погибшей был обнаружен в Волгоградской области – к тому времени ему было уже 60 лет.

На допросе он рассказал, что однажды в 1993 году вернулся домой с вахты и увидел возлюбленную в состоянии сильного алкогольного опьянения — дети в это время бегали по улице голодные и неопрятные. Разозлившись, сельчанин ударил женщину несколько раз ногами и руками – от полученных травм она скончалась на месте.

Далее, по словам злоумышленника, он закопал тело в огороде и уехал из региона. Региональный СК возбудил против мужчины дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Это не первый раз, когда злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, закапывает тело погибшего. Так, 26 августа Октябрьский суд Липецка вынес обвинительный приговор 27-летнему Владимиру Мазуру за то, что в декабре 2018 года он убил и закопал полуторагодовалую дочь своей 28-летней сожительницы на «кладбище домашних животных».

В день трагедии мужчина нес на руках ребенка возлюбленной в ванную, чтобы подмыть его и поменять подгузник. По дороге он поскользнулся и случайно уронил девочку на бетонный пол – от полученных травм она скончалась на месте.

Сожители приняли решение закопать труп на кладбище домашних животных в районе ЛТЗ и покинуть город. По словам осужденного, они не позвонили в скорую помощь из-за того, что боялись обвинений в убийстве.

После происшествия пара и оставшиеся три ребенка скрывались несколько месяцев в одном из сел Липецкого района. О трагедии стало известно, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина рассказал эту историю своему знакомому – тот сразу после застолья пошел в полицию.

Суд постановил, что у Мазура не было мотивов для убийства дочери – это подтвердила экспертиза найденного тела ребенка. Он признался в содеянном и активно способствовал раскрытию преступления, в связи с чем по этому делу его осудили на 1 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако, пока шло расследование данного инцидента, мужчину привлекли к уголовной ответственности за кражу велосипеда. В итоге суд определили Мазуру окончательно наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

28-летняя возлюбленная осужденного также попала под суд. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по статьям 152 УК РФ «Хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в связи с тем, что вскрытие девочки зафиксировало перелом руки, полученный до смерти. Женщину ограничили в родительских правах, а детей определили в Боринский детский дом.

Не менее ужасающая трагедия произошла в селе Нежинка Оренбургского района. Там в убийстве родного брата обвиняют 50-летнего местного жителя.

По версии следствия, утром 30 июля 2019 года во дворе своего дома предполагаемый злоумышленник поссорился с 55-летним родственником, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, в ходе конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове металлической арматурой — в результате тот скончался. Труп жертвы мужчина закопал закопал на придомовом участке.

О преступлении стало известно 2 августа, когда один из местных жителей сообщил о пропаже 55-летнего сельчанина в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого — на дпоросе он сознался в убийстве. Жителя Нежинки заключили под стражу.