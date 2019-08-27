Кости в огороде: как раскрыли убийство 26-летней давности

Страшная находка: как кости в огороде раскрыли убийство 26-летней давности

Жительница Красноярского края обнаружила человеческие останки во время земляных работ во дворе своего дома. Экспертиза показала, что кости принадлежали пропавшей 26 лет назад женщине. Благодаря находке следователи выяснили, что в 1993 года бывший владелец злополучного участка убил свою сожительницу и закопал ее труп в огороде. Вскоре правоохранители задержали его в Волгоградской области — на тот момент мужчине было уже 60 лет.

Жительница поселка Гремучий Красноярского края обнаружила человеческие останки во время земляных работ во дворе своего дома – о страшной находке она сообщила в правоохранительные органы. В результате эта информация помогла следователям раскрыть убийство 26-летней давности, заявили в региональном главке МВД.

Полицейские Богучанского района отправили найденные кости на экспертизу, которая зафиксировала повреждение челюсти и ребер, из-за чего следователи стали рассматривать версию убийства.

Местные жители сообщили правоохранителям, что ранее по данному адресу проживала большая семья, но в 1993 году пропала хозяйка дома, а ее возлюбленный забрал детей и уехал в неизвестном направлении. «Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила подозрения о том, что костные останки принадлежат пропавшей», — сообщили в УВД.

Скрывшийся с детьми сожитель погибшей был обнаружен в Волгоградской области – к тому времени ему было уже 60 лет.

На допросе он рассказал, что однажды в 1993 году вернулся домой с вахты и увидел возлюбленную в состоянии сильного алкогольного опьянения — дети в это время бегали по улице голодные и неопрятные. Разозлившись, сельчанин ударил женщину несколько раз ногами и руками – от полученных травм она скончалась на месте.

Далее, по словам злоумышленника, он закопал тело в огороде и уехал из региона. Региональный СК возбудил против мужчины дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Это не первый раз, когда злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, закапывает тело погибшего. Так, 26 августа Октябрьский суд Липецка вынес обвинительный приговор 27-летнему Владимиру Мазуру за то, что в декабре 2018 года он убил и закопал полуторагодовалую дочь своей 28-летней сожительницы на «кладбище домашних животных».

В день трагедии мужчина нес на руках ребенка возлюбленной в ванную, чтобы подмыть его и поменять подгузник. По дороге он поскользнулся и случайно уронил девочку на бетонный пол – от полученных травм она скончалась на месте.

Сожители приняли решение закопать труп на кладбище домашних животных в районе ЛТЗ и покинуть город. По словам осужденного, они не позвонили в скорую помощь из-за того, что боялись обвинений в убийстве.

После происшествия пара и оставшиеся три ребенка скрывались несколько месяцев в одном из сел Липецкого района. О трагедии стало известно, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина рассказал эту историю своему знакомому – тот сразу после застолья пошел в полицию.

Суд постановил, что у Мазура не было мотивов для убийства дочери – это подтвердила экспертиза найденного тела ребенка. Он признался в содеянном и активно способствовал раскрытию преступления, в связи с чем по этому делу его осудили на 1 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако, пока шло расследование данного инцидента, мужчину привлекли к уголовной ответственности за кражу велосипеда. В итоге суд определили Мазуру окончательно наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

28-летняя возлюбленная осужденного также попала под суд. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по статьям 152 УК РФ «Хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий» и 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в связи с тем, что вскрытие девочки зафиксировало перелом руки, полученный до смерти. Женщину ограничили в родительских правах, а детей определили в Боринский детский дом.

Не менее ужасающая трагедия произошла в селе Нежинка Оренбургского района. Там в убийстве родного брата обвиняют 50-летнего местного жителя.

По версии следствия, утром 30 июля 2019 года во дворе своего дома предполагаемый злоумышленник поссорился с 55-летним родственником, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, в ходе конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове металлической арматурой — в результате тот скончался. Труп жертвы мужчина закопал закопал на придомовом участке.

О преступлении стало известно 2 августа, когда один из местных жителей сообщил о пропаже 55-летнего сельчанина в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого — на дпоросе он сознался в убийстве. Жителя Нежинки заключили под стражу.