«Набожная семья»: малыша привязали за шею к столбу

Проверку проводит полиция в Ярославской области после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного за шею к столбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, опекун ребенка Светлана Щавелева так боролась с его гиперактивностью.

«[Мальчик] никого не слушал, убегал и попрошайничал. А крайнее непослушание в этой семье по отношению к мальчику всегда наказывалось именно привязыванием к столбу», – говорится в сообщении.

Щавелева заявила, что ребенок страдает также от «психической задержки развития», а ранее от него уже отказывались приемные родители. По словам других детей, опекаемых семьей, мальчика уже не в первый раз наказывают таким образом.

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Женщина отказывалась отвязывать ребенка, когда к ним пришли полицейские и сотрудники органов опеки. По ее словам, она не понимает, почему такая форма наказания считается жестоким обращением с детьми. В результате у Щавелевых изъяли шестерых опекаемых и одного приемного ребенка и отправили детей в реабилитационный центр. Телеграм-канал отмечает, что семья Щавелевых пользуется хорошей репутацией среди соседей. Они известны как «образцовая, верующая семья».

«Многодетная семья положительная, она переехала около года назад в село Юрьевское, условия для детей очень хорошие», – сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил ТАСС, что в аппарате детского омбудсмена заведено производство по факту инцидента. По итогам работы будет вынесено заключение, которое направят в государственные органы.

Жестокое обращение с детьми регулярно вызывает пристальное внимание со стороны общественности и государства.

В конце июня в Санкт-Петербурге двух мальчиков возраста трех лет со следами издевательств доставили в больницу, передает ФАН. Дети росли в неблагополучной семье. На их теле зафиксировали следы укусов и избиения.

Ранее в полицию Петербурга поступило сообщение о детском плаче. У пострадавших детей была температура тела под 40 градусов и наблюдались судороги. Мальчики заявили, что их покалечила пьяная мать.

Правоохранительные органы доставили 30-летнего отца и 28-летнюю мать в полицию. Был составлен протокол об административном правонарушении о неисполнении родителями обязанностей по содержанию детей.

Скандалы вокруг жестокого обращения с детьми случаются не только с участием родителей. В середине июня в Комсомольске-на-Амуре суд приговорил 50-летнюю учительницу к исправительным работам за драку со второклассником — ей предстоит выполнить 200 часов обязательных работ. Поводом для конфликта послужило агрессивное поведение школьника: он кидался в одноклассников стульями, а в учительницу – портфелем. Через некоторое время после инцидента мальчик также напал на другую учительницу, после чего был переведен на домашнее обучение.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. В сети быстро распространилось видео, на котором видно, как учитель с 24-летним стажем Татьяна Лескова догоняет девятилетнего школьника в коридоре и начинает давать ему пощечины. Потеряв равновесие, мальчик падает на пол. В тот же день видео драки школьника и учительницы прислали министру образования Хабаровского края Алле Кузнецовой. После этого педагога отстранили от работы и возбудили в отношении нее уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в середине марта заявила, что число обращений посторонних людей в службы опеки возросло, передает НСН.

«За последнее время возросло количество обращений к нам именно посторонних людей, родственников, соседей. Которые обращают внимание на то, что дети находятся в тяжелой ситуации, что родители пьют, наркоманят, за детьми не смотрят», — отметила она.

Детский омбудсмен также выразила сожаление о том, что по закону у органов опеки нет времени на предупреждающую работу с неблагополучной семьей.

«Статистика по лишению родительских прав – крайняя мера», — добавила Мишонова. При этом, по ее словам, лишение родительских прав — это обратимая мера, если семья покажет, что исправилась.

В марте 2019 года президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проанализировать ситуацию с защитой прав несовершеннолетних. Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, президент поручил предложить дополнительные профилактические меры.

«Нужно серьезно повысить уровень защищенности детей и подростков от преступных посягательств», — заявил Путин.

По его словам, нарушений в этой сфере по-прежнему очень много, несмотря на проведенную работу, так в прошлом году количество нарушений прав несовершеннолетних значительно выросло.