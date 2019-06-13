Катастрофа Ту-154 Качиньского: Польша вынесла приговор

В Варшаве суд вынес приговор экс-главе канцелярии польского премьер-министра, сообщает «Радио Польша». Томаш Арабский, занимавший данный пост в 2007-2013 годах, получил 10 месяцев лишения свободы как организатор полета, который закончился авиакатастрофой 10 апреля 2010 года в городе Смоленске.

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На борту рокового Ту-154М, который выполнял рейс из Варшавы в Смоленск, в числе 96 погибших находился президент Польши Лех Качиньский. Суд в Польше признал Арабского виновным в том, что тот, несмотря на свои обязанности, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента Польши в Россию.

«Он разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность», — заявили в суде.

Срок Арабскому был вынесен с отсрочкой на два года. Отмечается, что другого секретаря канцелярии премьер-министра, Монику Б., в свою очередь приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Остальных обвиняемых суд оправдал.

Судебное дело против Арабского и других высокопоставленных лиц началось еще в 2016 году, когда против них было выдвинуто обвинение в неисполнении профессиональных обязанностей. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших. Адвокат Арабского заявлял, что в ответственность его подзащитного не входили выбор места приземления и проверка состояния аэропорта. Изначально прокурор просил для экс-чиновника полтора года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

Напомним, что Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Из-за плохих погодных условий лайнер врезался в деревья и упал на землю, в результате чего полностью развалился.

На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

В числе пассажиров был президент Польши Лех Качиньский, а также его жена Мария. Вместе с другими польскими политиками, высшим военным командованием, общественными и религиозные деятелями они направлялись в Россию с частным визитом. В их планы входило посещение траурных мероприятий по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Катастрофа на авиалайнере Ту-154 стала крупнейшей по числу жертв, в которых погибали первые лица государства. В связи с трагедией в Польше был объявлен семидневный общенациональный траур с 10 по 16 апреля 2010 года. Позже он был продлен до 18 апреля — на этот день были назначены похороны Качиньского и его супруги Марии в Краковском замке Вавель.

Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России установило, что до столкновения с землей лайнер работал в штатном режиме. Экипаж самолета был уведомлен, что из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки.

В конечном счете в 2011 году МАК назвал причинами катастрофы ошибочные действия экипажа самолета и стрессовую ситуацию, в которой он находился. Экипаж игнорировал сигналы системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли, а также не принял решение уйти на запасной аэродром, что стало роковой ошибкой.

Параллельно с МАК свое собственное независимое расследование провела Польша. Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к тем же выводам, что и МАК. Они назвали причиной катастрофы опасное снижение самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Однако нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера — они приняли решение о создании второй комиссии. В апреле 2018 года был аннулирован официальный отчет о причинах катастрофы, который был представлен в 2011 году.

Вторая польская комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что самолет разрушился еще в воздухе в результате взрыва. В нем также отмечается, что российские диспетчеры ввели в заблуждение пилотов об их местонахождении при подлете к взлетно-посадочной полосе.

Помимо официальных версий причин авиакатастровы в СМИ после крушения появились различные теории о том, что катастрофа самолета могла произойти в результате умышленных действий третьих лиц, в том числе российской стороны. Официального подтверждения этой информации нет.