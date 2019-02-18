Запугивали наблюдателей: что стоит за взрывами в Донецке

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о трех взрывах, произошедших утром в понедельник, 18 февраля.

Инциденты произошли недалеко от гостиницы Park Inn, где живут наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В том же районе находятся административные здания руководства республики.

«По предварительным данным, взрыв произошел на бульваре Пушкина в центральной части столицы ДНР, на месте взрыва имеется воронка», — сообщил ТАСС источник в официальных структурах ДНР.

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Другой собеседник агентства в официальных структурах республики рассказал, что два громких хлопка прозвучали в центре Донецка около 09:00 (совпадает с мск). «Первый хлопок прозвучал примерно в 08:50, второй — около 09:00. В обоих случаях громкие звуки, похожие на звуки взрыва, были хорошо слышны в центральном Ворошиловском районе», — отметил источник.

Как сообщил РИА «Новости» представитель администрации Ворошиловского района Донецка, пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрывов нет.

«У нас в Ворошиловском районе ничего не повреждено. ГРП [газораспределительный пункт] не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет», — отметил представитель администрации.

Впрочем, эта информация достоверна лишь частично. О пострадавших среди людей действительно не сообщается, а вот инфраструктура, по информации оперативной группы СЦКК, которая работает на месте происшествия, все же была повреждена.

Последствия взрыва отразились на кровле газораспределительной станции на бульваре Пушкина и на здании по улице Кобозева, 70.

На данный момент на месте происшествия также работают представители мониторинговой миссии ОБСЕ: наблюдатели осматривают воронки.

В представительстве ДНР обратили внимание, что на месте взрыва был обнаружен фрагмент электродетонатора «для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения». Там отметили, что инциденты произошли в результате подрыва самодельных маломощных безоболочных взрывных устройств, «обернутых в медную фольгу». Представитель силовых структур республики также заявил, что эти устройства сбросили украинские беспилотники.

Впрочем, в управлении Народной милиции ДНР эту версию опровергли. По словам замначальника Народной милиции Эдуарда Басурина, злоумышленники могли устроить взрывы, чтобы напугать сотрудников миссии ОБСЕ.

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе — обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских. При помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», — заявил Басурин.

Действительно, по информации СЦКК, за минувшие сутки украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 100 мин и снарядов.

Сообщается, что они вели огонь, в том числе, из вооружения боевой машины пехоты (БМП), гранатометов и стрелкового оружия. Результатом обстрелов стало повреждение пяти домов.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов — 263 единицы», — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

При этом в центре уточнили, что утром в понедельник только в течение полутора часов украинские силовики выпустили по югу ДНР и пригородам Донецка более 60 мин калибром 120 и 82 мм.

«Сегодня с 7.35 до 9.00 были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Саханка, Дзержинское, Коминтерново [населенные пункты на юге ДНР] и Спартак [населенный пункт в северных пригородах Донецка]», — сообщил представитель ведомства. По его словам, помимо мин при обстрелах также использовались гранатометы АГС, СПГ и стрелковое оружие.

За день до этого, в воскресенье, стало известно о 14 случаях нарушения перемирия в ДНР. В республике сообщили, что украинские силовики выпустили по окраинам и пригородам Донецка 43 мины. Обстрелы западных окраин Донецка и северных пригородов города со стороны вооруженных формирований Украины, как отметили в ДНР, фиксировались с 15.30. Калибр выпущенных мин был такой же — 82 и 120 мм.

«Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждения получили три дома на западе Донецка, жертв среди мирного населения не зафиксировано», — отметил представитель республики в СЦКК.

Он уточнил, что во второй половине дня под обстрелами украинских силовиков также оказались районы населенных пунктов на юге ДНР.