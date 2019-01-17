«Деньги и ничего больше»: за российских моряков требуют выкуп

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков заявил, что пираты, похитившие россиян у побережья Бенина на западе Африки в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем. По его словам, в настоящее время с пиратами начались переговоры, сообщает Пятый канал.

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«Совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги и ничего больше», — рассказал Сухоруков, добавив, что в качестве переговорщиков судовладелец выбрал британскую компанию. На компанию возлагаются большие надежды, так как у нее «есть большой опыт», который поможет сделать требуемую сумму выкупа «более-менее приемлемой».

Сухоруков также подчеркнул, что главным моментом операции является место передачи людей, так как в африканских странах факт передачи выкупа уголовно наказуем.

«То есть если поймают тех, кто деньги передает, в данном случае это представители компании-судовладельца, то их тоже посадят безжалостно», — пояснил председатель профсоюза моряков.

Пираты также пошли на уступки и позволили капитану корабля Андрею Иванову лично доложить посредникам судовладельца о ситуации. В недолгом телефонном разговоре капитан подтвердил, что все похищенные моряки живы и содержатся в приемлемых условиях.

Отмечается, что местонахождение похищенных моряков неизвестно. Однако, как предполагают эксперты, скорее всего их держат в джунглях. Информации о времени следующего контакта с захватчиками и сумме выкупа также по-прежнему нет.

«Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену,

придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», — сказал РИА «Новости» координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

Ранее пресс-атташе российского посольства в Бенине Самир Мирзаханов уже предполагал, что пираты в ближайшее время выйдут на связь и потребуют выкуп. По его словам, они «всегда так делают». Представитель дипмиссии подчеркнул, что это их «обычный метод», и рассказал, что выкуп обычно выплачивает владелец судна, от которого и будет зависеть дальнейшая судьба моряков.

Напомним, что шестеро российских моряков попали в плен к пиратам у берегов Бенина в ночь с 1 на 2 января. Тогда группа из девяти человек ворвалась на контейнеровоз MSC MANDY, на котором находились 23 россиянина и один украинец. Вооруженные автоматами и ножами бандиты в течение двух часов грабили судно, после чего покинули его, захватив в заложники шестерых человек.

Позже посольство России в Бенине подтвердило, что все они — россияне. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте российской дипмиссии в фейсбуке. «Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — сообщили представители посольства.

По данным судовладельца, в плену у пиратов оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар.

Оставшиеся 18 членов экипажа не пострадали — по указанию судовладельца контейнеровоз направился в порт Лагос в Нигерию, где на борт поднимутся шесть человек, которые заменят похищенных.

За освобождение похищенных россиян теперь будут бороться российские дипломаты совместно с правоохранительными органами Бенина и Нигерии. По словам ведущего эксперта по вопросам судоходства, издателя интернет-ресурса «Морской бюллетень» Михаила Войтенко, на это у них может уйти от 2-3 недель до месяца. Как подчеркнул Войтенко, случаи захвата пиратами заложников происходят регулярно и схема уже отработана.

«Все это происходит регулярно, годами, — рассказал он изданию mk.ru. — И до сих пор (постучу по дереву) заканчивалось освобождением. Все это делается по наработанной схеме: захват, а затем переговоры, как правило, с судовладельцем. Обычно судовладелец платит пиратам выкуп и людей освобождают: на это уходит 2-3 недели, от силы — месяц. Но тут уже все зависит как от судовладельца, так и от конкретной банды, в лапы которой попали люди».

По данным экспертов Международного морского бюро (IMB), в 2018 году пираты совершили 201 нападение на морские суда, а годом ранее — 180.

При этом наибольшее число происшествий зафиксировано именно в Гвинейском заливе: в акватории между Кот-д`Ивуаром и Конго в 2018 произошло шесть случаев угона судов, 13 случаев обстрела судов, похищение 130 заложников из 141 по всему миру.