Бедствие у берегов Турции: были на борту россияне. ОНЛАЙН

Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, россиян среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна не было.

«Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — заявила Касимова РИА «Новости».

По ее словам, «по последним данным, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана».