Бедствие у берегов Турции: были на борту россияне. ОНЛАЙН

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Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, россиян среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна не было.
«Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — заявила Касимова РИА «Новости».
По ее словам, «по последним данным, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана».
На данный момент посольство России в Турции выясняет, есть ли российские граждане среди погибших в результате крушения судна у берегов Турции.
«Посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди погибших российские граждане», — сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова РИА «Новости».
Посол также добавил, что семь членов экипажа доставили в разные больницы Самсуна.
«Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. В Самсун выехал (украинский – «Газета.Ru») консул», — добавил он.
По данным посла Украины в Турции, на судне, затонувшем возле берегов Самсуна погибли четверо украинцев.
«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», — написал Андрей Сибига в своем твиттере.
Как сообщил агенству Reuters представитель береговой охраны, судно «Волго-Балт» под флагом Панамы подало сигнал бедствия в 148 км от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Отмечается, что сигнал бедствия был получен в связи с «возможным потоплением».
Как сообщает Reuters, семеро членов экипажа были спасены. Поиски пропавших продолжаются с использованием самолета, двух вертолетов и лодок.
Известно, что экипаж судна, следовавшего из российского порта Азов и перевозившее уголь, состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян. На данный момент сообщается о гибели двух человек, еще четверо пропали без вести.
Добрый день, дорогие читатели! Стало известно о возможном подтоплении судна, на борту которого находилось несколько россиян. По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08:10 по московскому времени. На тот момент судно находилось в 80 километрах от Самсуна.