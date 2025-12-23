Женщина устроила дебош в российском салоне красоты, не желая платить за услугу

Во Владивостоке женщина устроила дебош в салоне красоты, не желая платить

Во Владивостоке женщина решила не платить за услугу в салоне красоты и устроила дебош. Об этом сообщает ГУ МВД России.

Женщина пришла в один из салонов красоты и, получив услугу, решила ее не оплачивать. Кроме того, клиентка устроила дебош.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

