Женщина устроила дебош в российском салоне красоты, не желая платить за услугу

Во Владивостоке женщина устроила дебош в салоне красоты, не желая платить
Виталий Аньков/РИА Новости

Во Владивостоке женщина решила не платить за услугу в салоне красоты и устроила дебош. Об этом сообщает ГУ МВД России.

Женщина пришла в один из салонов красоты и, получив услугу, решила ее не оплачивать. Кроме того, клиентка устроила дебош.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого недовольный клиент устроил дебош и угрожал сотруднице банка в Петербурге авторучкой, в которой было спрятано лезвие. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и изъяли у него опасный предмет. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее женщина устроила дебош в ресторане, потому что ее заставили платить за соус.

