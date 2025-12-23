На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иммиграционная полиция США призвала мигрантов самодепортироваться с помощью видео с Сантой

ICE США опубликовала видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) опубликовала в соцсети X видео с Санта-Клаусом, который депортирует мигрантов.

«Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты! Депортируйтесь самостоятельно уже сегодня с помощью приложения CBP Home, заработайте $3 тыс. и проведите Рождество дома с близкими», — говорится в публикации.

В ведомстве напомнили, что «праздничный стимул» действует до конца 2025 года.

Накануне министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что администрация президента США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов.

Ноэм добавила, что в рождественский сезон американские налогоплательщики «щедро утроили стимул» для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно.

В ноябре министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.

