Бойня в Страсбурге. Полиция ищет стрелка. ОНЛАЙН

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По данным Dernieres nouvelles d'Alsace, мужчина, открывший стрельбу на рождественской ярмарке, ранее был судим за вооруженное нападение.
«Человек с инициалами Ш.Ш. был приговорен в 2011 году к двум годам тюрьмы за вооруженное нападение с осколком бутылки», — говорится в сообщении издания. Согласно информации DNA, тогда в ходе потасовки в торговом центре он ранил в лицо 16-летнего подростка.
Отметим, что ряд французских изданий сообщает, что предполагаемого стрелка зовут Шериф (Cherif).
На фоне трагедии в Страсбурге лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала радикально изменить подход к борьбе с терроризмом в стране.
«Все нашли мысли о жертвах убийства в Страсбурге и их родственниках, а также о полиции и спасательных отрядах. Должны произойти радикальные изменения, поскольку политика по борьбе с терроризмом явно терпит неудачу», — написала она в твиттере.
Между тем, по данным телеканала BFMTV, число погибших из-за стрельбы в Страсбурге возросло до четырех человек. Официального подтверждения этой информации нет.
Полицейские проводят спецоперацию в страсбургском районе Нойдорф. Об этом сообщает местное издание Dernieres nouvelles d'Alsace.
«Полицейские кричат снаружи здания, с улицы — «тебе никак не поможет, если ты продолжишь прятаться», обращаясь к подозреваемому. Правоохранители вынесли дверь дома номер 5 по улице Эпиналь в районе Нойдорф, где идет полицейская операция», — говорится в сообщении портала.
Тем временем, по данным BFMTV, правоохранители должны были задержать виновника стрельбы еще утром во вторник. Мужчина проходит по делу об ограблении. Задержание не состоялось, так как его не было дома. Как отмечает телеканал, подозреваемому в стрельбе 29 лет.
Страсбургский рождественский базар, у которого сегодня произошла перестрелка, открылся еще в 1570 году. Он является одним из самых популярных во Франции. После терактов в Париже 2015 года охрана ярмарки была усилена. Теперь полицейские осматривают сумки каждого посетителя. Кроме того, в этом районе ограничено движение транспорта.
По последним данным, в результате стрельбы у рождественской ярмарки пострадали 13 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в официальном сообщении префекта региона Гранд-Эст. Еще четверо человек получили легкие ранения.
Из-за стрельбы в центре города принято решение закрыть здание Европарламента, расположенное в Страсбурге. Об этом в своем твиттере сообщил представитель ЕП Жауме Дуч. «Никто не может покидать его до дальнейшего распоряжения. Депутаты Европарламента и сотрудники получили сообщения, предписывающие им оставаться в безопасности», — отметил он.
Злоумышленник, открывший стрельбу у рождественской ярмарки, ранен в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщает агентство France Press. Между тем, по данным France Info, в одном из переулков Страсбурга, где предположительно укрывается преступник, слышны выстрелы.
По данным France Info, изучением инцидента в Страсбурге занимается Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.
Россиянка опубликовала в инстаграме видео из Страсбурга. На нем вооруженные правоохранители обследуют улицы города.
В связи со стрельбой в центре Страсбурга представитель МИД России Мария Захарова призвала находящихся во Франции россиян проявлять осторожность. «В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в соцсетях», — отметила она.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер направился на место происшествия в Страсбург. Соответствующее распоряжении отдал французский лидер Эммануэль Макрон, пишет агентство France Info.
Вот так неспокойно сейчас в центре Страсбурга.
По данным BFMTV, число погибших в перестрелке возросло до двух человек. Телеканал отмечает, что в результате инцидента ранения получили 11 человек, при этом двое из них находятся в критическом состоянии.
Власти призывают людей соблюдать спокойствие и ожидать официальной информации о произошедшем. Между тем, по данным газеты Figaro, стрельбу в центре города открыл мужчина, который был вооружен автоматическим оружием.
Ранее источник BFM в полиции сообщил, что злоумышленник скрылся с места преступления. Однако буквально несколько минут назад во францзуской полиции заявили, что установили личность виновника инцидента.
Движение общественного транспорта в Страсбурге перекрыто. Стрельба произошла недалеко от рождественской ярмарки, где традиционно собираются тысячи людей, включая туристов. В российском консульстве, тем временем, пока не знают, пострадали ли в результате инцидента россияне.
Как сообщается агентство France Info, полицейские эвакуировали людей из центра города. Они также призвали местных жителей не выходить из своих домов. Отмечается, что в городских больницах был активирован чрезвычайный протокол — его задействуют лишь в случае теракта или катастрофы.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В центре Страсбурга произошла перестрелка, в результате которой погиб как минимум один человек. Еще около 10 получили ранения. В МВД Франции сообщили, что в городе произошел «серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью». Мы будем следить за развитием событий в онлайн-режиме.