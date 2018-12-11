Бойня в Страсбурге. Полиция ищет стрелка. ОНЛАЙН

Страсбургский рождественский базар, у которого сегодня произошла перестрелка, открылся еще в 1570 году. Он является одним из самых популярных во Франции. После терактов в Париже 2015 года охрана ярмарки была усилена. Теперь полицейские осматривают сумки каждого посетителя. Кроме того, в этом районе ограничено движение транспорта.