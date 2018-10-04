Крушение вертолета: погиб заместитель Чайки

Крушение вертолета AS 350 B3 неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области произошло вечером 3 октября. Сообщение о ЧП поступило в 18:40 мск от очевидцев.

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Прибывшие на место сотрудники подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области обнаружили три сильно обгоревших тела. Как показала экспертиза, на борту находились заместитель генпрокурора России, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян, пилот Станислав Михнов и местный житель Арег Арутюнян.

По уточненным данным, погибших было больше. «В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — сказал ТАСС представитель оперативного штаба на месте ЧП.

То, что на борту находился Карапетян, подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как сообщил портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Карапетян находился в отпуске и в тот вечер возвращался на вертолете с охоты. При этом вылет должен был состояться раньше, но замгенпрокурора и его знакомый заблудились в лесу. Пилот мог потерять ориентацию в темноте, из-за чего вертолет зацепился за верхушки деревьев.

Среди предварительных причин катастрофы также рассматривается перегруз воздушного судна. Кроме того, следствие назначило ряд иных экспертиз, в том числе проверку качества топлива AS 350 B3.

Тем временем появилось видео с места крушения. Как следует из видеосъемки СК с места происшествия, обломки вертолета лежат в лесу, среди деревьев. Вертолет горел после падения, целым остался только хвост, кабина полностью разрушена и обуглилась.

Вертолет с бортовым номером RА 07272 принадлежал комплексу «Хелипорт Москва» и вылетел из столицы. Сообщается, что судно должно было следовать в Плес, а оттуда — на северо-запад. По другим данным, маршрут должен был завершиться в селе Спасское, но пилот вынужденно сел в Дьяконово из-за непогоды.

По данным старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Марии Добрыниной, полет выполнялся по уведомительной заявке, которая не требует разрешения на полет, поэтому точной информации о маршруте его полета нет.

По факту гибели людей транспортный Следком по Северо-Западу возбудил уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа, отмечает Добрынина. Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего. Межгосударственный авиакомитет также начал техническое расследование причин катастрофы.

Саак Карапетян родился в 1960 году в хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова по специальности «Правоведение».

За следующие 13 лет прошел путь от стажера до начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ростовской области. С 1996 по 2000 год работал депутатом Госдумы, занимая пост председателя комитета по безопасности. В 2000 году Карапетян также занимал должность начальника управления правового обеспечения Генпрокуратуры.

С 2000 по 2003 год он занимал должность старшего помощника генпрокурора, полномочного представителя генпрокурора в Федеральном собрании РФ, далее два года проработал в Минюсте. На пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры он был назначен в 2006 году, а через десять лет Карапетян стал заместителем главы надзорного ведомства Юрия Чайки.

«По иронии судьбы, Карапетян курировал транспорт», – рассказал «360» источник из близкого окружения погибшего чиновника.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Государственный советник юстиции 1 класса.