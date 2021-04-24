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Понравились Сталину: 75 лет первым полетам истребителей МиГ-9 и Як-15

24 апреля 1946 года состоялся первый в истории полет двух первых советских реактивных истребителей – МиГ-9 и Як-15. В 11 часов 12 минут произвел взлет летчик-испытатель первого класса Алексей Гринчик на МиГ-9 (его полет продолжался шесть минут), а в 13:56 в небо поднялся Михаил Иванов на Як-15. Впервые в СССР на МиГ-9 была достигнута скорость 920 км/ч и выполнен комплекс фигур высшего пилотажа.

В августе 1946 года конструкторов Артема Микояна и Александра Яковлева принял в Кремле Иосиф Сталин. Он потребовал построить по 15 самолетов обоих типов к параду 7 ноября. Воздушную часть в итоге отменили из-за плохой погоды, но истребители оценили успешно и одобрили к серийному производству.

Отмечалось, что МиГ-9 в наибольшей степени отвечает боевым требованиям, особенно в части мощности вооружения, скорости, дальности и продолжительности полета. Як-15 был признан наиболее простым в эксплуатации, пилотировании и освоении летным составом. Впрочем, имелись у самолетов и недостатки, из-за которых служба истребителей в ВВС получилась недолгой. Тем не менее, они заложили основу для развития советской реактивной авиации.

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Первый советский турбореактивный истребитель МиГ-9 Первый советский турбореактивный истребитель МиГ-9
Репродукция фотографии реактивного истребителя Як-15 из собрания Монинского музея-выставки авиационной техники ВВС СССР, 1946 год Репродукция фотографии реактивного истребителя Як-15 из собрания Монинского музея-выставки авиационной техники ВВС СССР, 1946 год
Кабина пилота Як-15 Кабина пилота Як-15
Раскапотированный двигатель РД-10 истребителя Як-15 Раскапотированный двигатель РД-10 истребителя Як-15
Первый опытный МИГ-9 (И-300) Первый опытный МИГ-9 (И-300)
Опытный истребитель Як-Юмо с двигателями Jmo-004 на заводском дворе Опытный истребитель Як-Юмо с двигателями Jmo-004 на заводском дворе
Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник Юрий Александрович Антипов рассказывает посетителям Музея авиационной техники ВВС при военно-воздушной академии имени Гагарина о первом советском реактивном истребителе МиГ-9, 1977 год Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник Юрий Александрович Антипов рассказывает посетителям Музея авиационной техники ВВС при военно-воздушной академии имени Гагарина о первом советском реактивном истребителе МиГ-9, 1977 год
Первый российский реактивный истребитель МиГ-9 на выставке в Монино, 1999 год Первый российский реактивный истребитель МиГ-9 на выставке в Монино, 1999 год
Сравнение двух первых советских реактивных истребителей в инфографике Сравнение двух первых советских реактивных истребителей в инфографике
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Первый советский турбореактивный истребитель МиГ-9
Репродукция фотографии реактивного истребителя Як-15 из собрания Монинского музея-выставки авиационной техники ВВС СССР, 1946 год
Кабина пилота Як-15
Раскапотированный двигатель РД-10 истребителя Як-15
Первый опытный МИГ-9 (И-300)
Опытный истребитель Як-Юмо с двигателями Jmo-004 на заводском дворе
Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник Юрий Александрович Антипов рассказывает посетителям Музея авиационной техники ВВС при военно-воздушной академии имени Гагарина о первом советском реактивном истребителе МиГ-9, 1977 год
Первый российский реактивный истребитель МиГ-9 на выставке в Монино, 1999 год
Сравнение двух первых советских реактивных истребителей в инфографике
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