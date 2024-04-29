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На Украине подожгли молитвенный дом УПЦ

В УПЦ сообщили о поджоге молитвенного дома в Кировоградской области

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SOPA Images/Global Look Press

Пожар произошел в молитвенном доме Украинской православной церкви (УПЦ, признается канонической Московским патриархатом) в Кировоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление УПЦ.

По словам представителей церкви, инцидент случился в ночь на 27 апреля: здание молитвенного дома подожгли неизвестные.

«В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Данные о начале расследования по факту поджога уточняются.

Отмечается, что в молитвенном доме собирались верующие, которых выгнали из храма Успения Божией матери в селе Коробчино представители Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает их раскольниками).

25 апреля суд на Украине арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Святогорская лавра расположена на территории Донецкой народной республики, которая находится под контролем украинских властей.

Ранее патриарх Кирилл назвал украинских раскольников «компанией ряженых».

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